El Gobierno le debe a la UBA $80.000 millones pero pide que "prime la sensatez y el sentido común"

Las claves

• Yacobitti respondió a Adorni por el conflicto de fondos a la UBA

• El reclamo apunta a una partida de $80.000 millones para hospitales universitarios

• Desde la UBA aseguran que no se giró “ni un solo peso” en 2026

• El Gobierno sostiene que los fondos fueron transferidos según el presupuesto

• El conflicto escala en la previa de la Marcha Federal Universitaria

• Los hospitales universitarios advierten posibles complicaciones en su funcionamiento

Crece la tensión entre la UBA y el Gobierno por los fondos

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, respondió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio del conflicto por la transferencia de fondos destinados a los hospitales universitarios.

El cruce se intensifica a días de la Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo martes, donde distintos sectores de la educación pública prevén movilizarse.

El reclamo por los $80.000 millones

Desde la UBA sostienen que el Gobierno nacional no giró los fondos correspondientes a la partida de gastos operativos para hospitales universitarios, prevista en el Presupuesto 2026.

Yacobitti afirmó que “no giró ni un peso a ninguna universidad con hospitales” y cuestionó la falta de ejecución de la partida.

Según la casa de estudios, el monto total alcanza los $80.000 millones destinados al sistema de hospitales universitarios.

“No nos va a sorprender una mentira más o una mentira menos de Adorni. El comunicado del Ministerio de Capital Humano lo deja claro, la partida de $80.000 millones que tiene aprobada para hospitales universitarios es una partida que el Gobierno propuso en un presupuesto que se votó y reconoce que no cumplió. No giró ni un peso a ninguna universidad con hospitales”, marcó Yacobitti.

La respuesta del Gobierno y el contrapunto

Desde el Ejecutivo nacional, Manuel Adorni rechazó las acusaciones y sostuvo que las transferencias se realizaron conforme al presupuesto aprobado.

En diálogo con radio Mitre, Yacobitti continuó: “Lo que está haciendo Adorni es confundir a la gente para deslegitimar un reclamo y confundir las partidas presupuestarias. Esta partida es especial para los hospitales que tienen Córdoba, la UBA, Cuyo y la Rioja, y el Gobierno todavía no giró un solo peso”.

El Gobierno argumenta que los fondos fueron distribuidos dentro de las partidas generales del sistema universitario y niega un desfinanciamiento específico.

Dijo, además, que la administración de Javier Milei “no puede justificar por qué estamos en mayo y esa partida no se giró”.

La discusión se centra en la interpretación del destino de los recursos y su distribución entre las distintas universidades.

“El Gobierno no cree en el sistema público de educación. Son todas excusas. Estos $80.000 millones es menos de lo que van a gastar por bajar el impuesto a los autos de lujo. Es una cuestión de prioridades”, sumó.

Advertencias desde la UBA y conflicto abierto

Desde la Universidad de Buenos Aires alertaron que los hospitales podrían enfrentar dificultades operativas si no se regularizan las transferencias.

Además, señalaron que la partida en disputa corresponde específicamente a universidades que cuentan con hospitales, como la UBA, Córdoba, Cuyo y La Rioja.

En este contexto, el conflicto continúa abierto y con impacto directo en la agenda política y educativa.

La marcha universitaria en el horizonte

La discusión por los fondos se da en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria, convocada para el próximo martes a las 17 en Plaza de Mayo.

Distintos sectores universitarios prevén participar en la movilización en defensa del financiamiento de la educación pública.