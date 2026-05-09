Explota la crisis militar: crece el malestar en las Fuerzas Armadas contra Presti por la obra social

Las claves

• Crece el malestar dentro de las Fuerzas Armadas por la crisis sanitaria

• La obra social militar atraviesa problemas financieros y operativos

• Renunció Sergio Maldonado, titular de OSFA

• La deuda ronda los 200 millones de dólares

• Militares denuncian dificultades para acceder a tratamientos médicos

• También crecen los reclamos por bajos salarios

• Fuentes militares sostienen que Carlos Presti perdió influencia interna

La crisis sanitaria golpea al Ministerio de Defensa

La situación de la obra social de los militares profundizó el malestar dentro de las Fuerzas Armadas y aumentó las críticas hacia el ministro de Defensa, Carlos Presti.

Fuentes vinculadas al ámbito militar aseguran que el funcionario enfrenta un escenario de fuerte desgaste interno mientras continúan los reclamos por cobertura médica y problemas salariales.

Renuncias y tensión en la nueva estructura sanitaria

La crisis se agravó tras la disolución de IOSFA y la creación de OSFA, un cambio que no logró estabilizar el funcionamiento del sistema sanitario militar.

En las últimas horas también se confirmó la salida de Sergio Maldonado, quien encabezaba la nueva estructura desde febrero.

Según reveló LPO, la renuncia se produjo por diferencias internas vinculadas a la gestión del área.

Reclamos por cobertura y salarios

Militares activos y retirados denuncian dificultades para afrontar tratamientos médicos y gastos de salud.

Además, distintos sectores de las Fuerzas Armadas expresan preocupación por los bajos salarios y el impacto económico en la vida cotidiana del personal.

El escenario genera un creciente clima de tensión puertas adentro del área de Defensa.

Críticas internas contra Carlos Presti

Fuentes militares sostienen que el ministro perdió capacidad de influencia dentro del Gobierno nacional y cuestionan su margen de acción frente a los problemas estructurales del sector.

“No lo han integrado al gabinete realmente y puertas adentro de las fuerzas los tres jefes de Estado Mayor saben que no tienen a un camarada que pide por ellos sino a un libertario que les pide paciencia en nombre del gobierno. Está mas solo que Kung Fu”, señalaron a LPO.

Deuda millonaria y conflicto sin resolver

La deuda vinculada al sistema sanitario militar continúa en niveles elevados y distintos sectores sostienen que todavía no aparecen soluciones concretas.

En paralelo, persisten cuestionamientos por proyectos vinculados a la venta de bienes de las Fuerzas Armadas y por la falta de recursos destinados a modernización y funcionamiento operativo.