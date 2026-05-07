En medio del escándalo, Karina Milei lo bajó a Adorni de una reunión

Con Karina Milei al frente y sin Manuel Adorni, el Gobierno presentó este jueves la Mesa Federal Minera en compañía de gobernadores y empresarios en la provincia de San Juan. Se trata de un órgano que buscará la articulación público-privada para impulsar la inversión minera en la Argentina, como sucede con el Cobre y el Litio.

En medio de una situación judicial que suma novedades semana a semana, el jefe de Gabinete no asistió, lo cual llamó la atención de todo el ecosistema oficialista. Hasta ahora, el presidente y su hermana se habían mostrado enfáticos en la defensa del cuestionado funcionario.

En cambio si dieron el presente la mencionada secretaria general de la presidencia, el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el secretario de Minería, Luis Lucero; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; y el titular del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe.

También participaron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Maximiliano Pullaro (Santa Fe); y empresarios del rubro.

De acuerdo a lo que informó la agencia Noticias Argentinas, a lo largo del encuentro los participantes destacaron el trabajo del Gobierno “en la construcción de un marco jurídico e institucional que favorezca el desarrollo del sector. En ese sentido, resaltaron herramientas clave impulsadas por el oficialismo, como el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) y la Ley de Glaciares”

“Argentina siempre tuvo un enorme potencial en minería. Sin embargo, por impericia o por cuestiones ideológicas de gobiernos pasados, nunca supo aprovecharlo”, destacó la Secretaria General, Karina Milei. Y agregó: “A modo de ejemplo: Chile, que tiene la misma cordillera y los mismos recursos que nosotros, exportaba en 2023 más de 50.000 millones de dólares. Argentina, en comparación, exportaba apenas 4000 millones, es decir, 12 veces menos”.