Las claves

La medición reciente marca un cambio en la tendencia de reducción de la pobreza

El último período analizado muestra un aumento respecto a trimestres previos

Expertos proyectan que la suba podría continuar en el inicio de 2026

La inflación y los ingresos debilitados aparecen como factores clave

El indicador había mostrado una mejora sostenida durante varios trimestres previos

La pobreza vuelve a mostrar un cambio de tendencia

Los datos oficiales procesados por la Universidad Católica Argentina reflejan que la pobreza en el país interrumpió una racha de varios trimestres consecutivos de baja. El último registro muestra un incremento respecto al período anterior, marcando un punto de inflexión en la evolución reciente del indicador social.

Evolución reciente del indicador social

Según el análisis de microdatos del INDEC, la pobreza pasó del 26,9% al 29,9% entre el tercer y cuarto trimestre de 2025. Este movimiento representa el fin de una tendencia descendente que se había mantenido durante seis trimestres consecutivos.

En el mismo período, la indigencia se mantuvo prácticamente estable, con una variación mínima dentro del margen estadístico.

Proyecciones para el inicio de 2026

Especialistas anticipan que el primer trimestre de 2026 podría registrar un nuevo aumento en los niveles de pobreza. El economista Agustín Salvia, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, señaló que el proceso de baja “se habría estabilizado a finales del año pasado y estaría teniendo un aumento durante el primer trimestre de este año”.

El contexto económico, marcado por inflación persistente y deterioro de ingresos reales, es señalado como uno de los factores centrales de la proyección.

Contexto de fuerte volatilidad en los últimos años

El indicador social había alcanzado su punto más alto reciente en el primer trimestre de 2024, cuando llegó al 54,8%. Desde allí, se observó una caída progresiva asociada a distintos factores macroeconómicos y de política social.

Sin embargo, el último dato disponible interrumpió esa tendencia, generando un nuevo foco de atención sobre la evolución del indicador.

Debate sobre la evolución estructural

Distintos informes señalan que la mejora reciente convive con un aumento previo significativo en el número de personas en situación de pobreza. Algunas estimaciones indican que la reducción posterior se dio luego de un fuerte incremento inicial, lo que mantiene abierto el debate sobre la evolución estructural del indicador.