“Traidora” y “vergüenza”: interna libertaria entre Villarruel y Ajmechet por Malvinas

Las claves

El cruce se originó por un antiguo mensaje en redes sobre la soberanía de Malvinas

La vicepresidenta cuestionó públicamente a la diputada oficialista

La respuesta incluyó acusaciones directas dentro del propio espacio político

Se sumaron críticas sobre el rol dentro del gobierno y su orientación

El origen del cruce en redes

La vicepresidenta Victoria Villarruel protagonizó un fuerte intercambio con la diputada Sabrina Ajmechet a raíz de la Causa Malvinas.

El conflicto se desató cuando Villarruel citó un antiguo mensaje publicado en 2012 por Ajmechet en el que afirmaba: “Las Malvinas no son ni nunca fueron argentinas”. Ante esto, la vicepresidenta respondió de forma contundente: “Ajmechet es una vergüenza”.

Respuesta y acusaciones dentro del oficialismo roto

La reacción de Ajmechet no tardó en llegar y elevó el tono del intercambio. Desde su cuenta en redes sociales, expresó: “Es una vergüenza que la vicepresidente de un país ataque a una diputada oficialista”.

En el mismo mensaje, fue más allá y lanzó una acusación directa: “Villarruel ser una traidora es vergonzoso”. Además, cuestionó el rol de la vicepresidenta dentro del gobierno y su posicionamiento político.

Cuestionamientos sobre el rumbo del gobierno

En su descargo, la diputada defendió su trayectoria y sostuvo que los mensajes cuestionados fueron sacados de contexto. También afirmó que sus publicaciones del pasado ya habían sido reconocidas como “equivocadas”.

Ajmechet vinculó la discusión con el presente político y aseguró que el gobierno encabezado por Javier Milei impulsa una estrategia internacional que podría abrir nuevas posibilidades respecto a las islas.

Causa Malvinas: explicando lo inexplicable

La legisladora también apuntó contra distintos sectores por el uso político del tema. “El chauvinismo kirchnerista y de la derecha rancia y su utilización política partidaria de una causa que es de todos los argentinos es lo que a mí siempre me pareció mal”, afirmó.

Además, rechazó las acusaciones en su contra y defendió su posición: “Por supuesto que mis tuits fueron equivocados, ya lo dije. Pero no son una traición”.