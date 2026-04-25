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Ley de Glaciares: juntan más de 900 mil firmas para frenarla en la Justicia

Unas 900 mil adhesiones respaldan la acción judicial contra la nueva Ley de Glaciares cuasi decretada por el gobierno de Javier Milei. Organizaciones ambientales buscan declarar su inconstitucionalidad tras una reforma que modificó el régimen de protección de reservas de agua dulce en el país.

25 de abril de 2026 - 17:49

Las claves

  • Organizaciones ambientales impulsan una acción judicial contra la nueva ley
  • La iniciativa reúne el respaldo de cientos de miles de personas
  • La reforma modificó el esquema de protección de glaciares
  • Distintos sectores cuestionaron la normativa tras su aprobación
  • La presentación busca frenar la aplicación mediante la Justicia

Crece el respaldo a una acción judicial

Organizaciones ambientales avanzan con una estrategia legal para frenar la nueva Ley de Glaciares en Argentina. La iniciativa ya cuenta con el apoyo de casi 900 mil firmas, que serán presentadas como respaldo a un amparo colectivo.

El objetivo es que la Justicia evalúe la constitucionalidad de la norma recientemente promulgada.

ONGs impulsan la presentación

Entre las entidades que lideran la iniciativa se encuentran Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace, junto a asambleas y organizaciones de todo el país.

Estas instituciones confirmaron que la demanda colectiva será presentada en las próximas semanas.

Una ley cuestionada tras su aprobación

La nueva normativa fue sancionada luego de un debate parlamentario marcado por tensiones. La reforma introduce cambios en el régimen de protección de los glaciares, considerados reservas estratégicas de agua dulce.

Diversos sectores manifestaron su rechazo a la ley, incluyendo comunidades científicas, organizaciones civiles, juristas y otros actores sociales.

El rol de las firmas en el proceso

Las casi 900 mil adhesiones representan un respaldo ciudadano a la acción judicial. Según indicaron las organizaciones, este apoyo será incorporado a la presentación como evidencia del alcance del rechazo a la normativa.

El objetivo es fortalecer el planteo legal y visibilizar el impacto del tema en la opinión pública.

Próximos pasos en la Justicia

La demanda buscará que se declare la inconstitucionalidad de la ley y se frene su aplicación. El proceso se desarrollará en el ámbito judicial, donde se evaluarán los argumentos presentados por las organizaciones.



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