Ley de Glaciares: juntan más de 900 mil firmas para frenarla en la Justicia

Las claves

Organizaciones ambientales impulsan una acción judicial contra la nueva ley

La iniciativa reúne el respaldo de cientos de miles de personas

La reforma modificó el esquema de protección de glaciares

Distintos sectores cuestionaron la normativa tras su aprobación

La presentación busca frenar la aplicación mediante la Justicia

Crece el respaldo a una acción judicial

Organizaciones ambientales avanzan con una estrategia legal para frenar la nueva Ley de Glaciares en Argentina. La iniciativa ya cuenta con el apoyo de casi 900 mil firmas, que serán presentadas como respaldo a un amparo colectivo.

El objetivo es que la Justicia evalúe la constitucionalidad de la norma recientemente promulgada.

La Justicia bloquea la reforma de Glaciares en Santa Cruz y complica al Gobierno



Una cautelar frenó la reforma de Glaciares en Santa Cruz tras un amparo local. El fallo impide aplicar el decreto en la provincia y advierte sobre posibles daños irreversibles. El conflicto abre un… — Infonews (@infonews) April 25, 2026

ONGs impulsan la presentación

Entre las entidades que lideran la iniciativa se encuentran Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace, junto a asambleas y organizaciones de todo el país.

Estas instituciones confirmaron que la demanda colectiva será presentada en las próximas semanas.

Volvieron los HUEVAZOS. Le tiraron huevos a un diputado provincial de La Libertad Avanza en El Calafate por su declaración sobre la Ley de Glaciares. Tuvo que esconderse como RATA en la sede del partido pic.twitter.com/64Hma2HCYX — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) April 25, 2026

Una ley cuestionada tras su aprobación

La nueva normativa fue sancionada luego de un debate parlamentario marcado por tensiones. La reforma introduce cambios en el régimen de protección de los glaciares, considerados reservas estratégicas de agua dulce.

Diversos sectores manifestaron su rechazo a la ley, incluyendo comunidades científicas, organizaciones civiles, juristas y otros actores sociales.

Hoy es el #DíaDeLaTierra, pero en Argentina no hay nada para festejar. El Congreso entregó nuestros glaciares a las corporaciones mineras a través de la modificación de la Ley de Glaciares.



No es progreso, es un crimen ambiental. Ya perdimos el 17% de los glaciares del norte y… pic.twitter.com/VLaJh65qah — Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) April 22, 2026

El rol de las firmas en el proceso

Las casi 900 mil adhesiones representan un respaldo ciudadano a la acción judicial. Según indicaron las organizaciones, este apoyo será incorporado a la presentación como evidencia del alcance del rechazo a la normativa.

El objetivo es fortalecer el planteo legal y visibilizar el impacto del tema en la opinión pública.

"Le ley de glaciares no se toca"



En la inauguración de la Feria del Libro de Buenos Aires, Gabriela Cabezón Cámara convocó a la marcha de antorchas de este sábado "para defender la ley y la vida".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/raaFzeO7jE — Corta (@somoscorta) April 24, 2026

Próximos pasos en la Justicia

La demanda buscará que se declare la inconstitucionalidad de la ley y se frene su aplicación. El proceso se desarrollará en el ámbito judicial, donde se evaluarán los argumentos presentados por las organizaciones.