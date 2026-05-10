La policía quiso impedir un rezo por la conversión de Milei, Caputo y Adorni

El rezo del Rosario es el arma más poderosa del católico, decía el Papa Francisco. Ese método de oración, que se practica hace siglos y en todo el mundo, viene siendo una prioridad para el dirigente político y 12 años secretario general del sindicato de la economía popular (conocido por la sigla UTEP), Esteban "Gringo" Castro. Entonces, este viernes 8 de mayo, en el día de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, Castro se congregó en Plaza de Mayo, junto a "los peregrinos de la causa nacional", militantes del partido Principio y Valores, para rezar por la conversión de los funcionarios nacionales.

Con la imagen de la Virgen gaucha en andas, ingresó Castro a Plaza de Mayo para llegar a la calle peatonal Balcarce, a metros de la reja que divide con la Casa Rosada. En ese instante, cuando ya estaba una mesa con imágenes de la Virgen de Luján, llegaron distintos efectivos policiales que intentaron disuadir de realizar el rezo. "Meté preso a Adorni y dejá la Virgen", lanzó un hombre que pasaba. El policía a cargo de la seguridad en la plaza dijo que "lo comprometía" el rezo allí, pero sin explicar qué norma se violaba por rezar el Rosario.

Pasados los minutos, mientras la policía filmaba y fotografiaba a los rezadores, hasta llegaron a pedir documentos a algunos de ellos, el sacerdote Claudio Uassouf (miembro de los Curas Villeros y párroco en la villa Rodrigo Bueno, en Costanera Sur) inició la bendición a distintas imágenes de la Virgen de Luján que van a peregrinar por el país a las unidades básicas del peronismo de Principios y Valores, que se referencia en el economista Guillermo Moreno.

"El pequeño pasaje del Evangelio, según San Mateo, que es muy importante para nosotros. Las Bienaventuranzas: 'Felices los pobres de espíritu porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los mansos, porque poseerán la tierra. Felices los que lloran, porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos. Felices cuando los injurien, los persigan y digan con mentira toda clase de mal por mi causa. Alegraos y porque vuestra recompensa será grande en los cielos", leyó y rezó el cura villero y luego bendijo con agua bendita las imágenes y a todos los rezadores.

Por su lado, el "Gringo" Castro explicó el motivo de ir a rezarle al presidente Javier Milei, su hermana, Karina, secretaria general, su ministro de Economía, Luis Caputo ,y su jefe de gabinete, Manuel Adorni: "Vinimos a Casa Rosada porque nos hace bien a nosotros y a ellos (a los funcionarios nacionales). Nosotros creemos en la conversión, mucha gente pasó de gorila a peronista. La fe y la lucha política tienen que ir de la mano. Es una tarea difícil. Muchos sectores no lo consideran y esto debe ser tomado por toda la militancia peronista. Debemos hacer esto presencial. Podemos hacerlos por zoom pero acá sostenerlo en la medida de nuestra propia organización", cerró Castro quien dirigió el rezo del Rosario, que implica 1 Padre Nuestro, 10 Ave María y un Gloria, repetidos en cinco misterios, en el caso del viernes el llamado misterio doloroso.

Esteban "Gringo" Castro de 59 años, dos hijos, abuelo, casado con Mariel Fernández (intendenta segundo período del municipio de Moreno), fue trabajador metalúrgico en una pyme familiar, luego vendedor ambulante, preceptor, en el barrio Cuartel V militó territorialmente mediante la cultura y la educación, luego uno de los fundadores del Movimiento Evita, fue concejal en Moreno, pasó a dirigir el primer sindicato de los trabajadores excluidos, llamado Unión de Trabajadores de la Economía Popular, (primero llamado Confederación de la Economía Popular, CTEP) y luego de 12 años se retiró de su conducción para dedicarse a la fe con peregrinaciones y rezos del Rosario que con su mirada de la economía popular lleva al Movimiento Nacional Justicialista, con Guillermo Moreno y Miguel Ángel Pichetto.