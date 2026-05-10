En plena crisis y con inflación imparable, un balneario congela precios para "salvar" la temporada 2027

Las claves

Un histórico balneario de Punta Mogotes tuvo que congelar sus precios para el verano 2027.

La medida alcanza al alquiler de carpas y otros servicios internos.

El anuncio se dio en medio de la incertidumbre económica y la suba de precios.

Enero y febrero de 2027 mantendrán exactamente las mismas tarifas que en 2026.

El complejo también mantendrá los valores de gastronomía y estacionamiento.

“Inflación cero” en Mar del Plata: un balneario recurrió a mantener sus precios para el verano 2027 a pesar de la inflación galopante y los salarios congelados

En medio de la incertidumbre económica, el aumento sostenido de precios y una fuerte ciclogénesis que golpeó a Mar del Plata, un tradicional balneario de Punta Mogotes sorprendió con una medida poco habitual para la próxima temporada de verano.

El Balneario 12 confirmó que mantendrá durante 2027 exactamente las mismas tarifas que aplicó en el verano 2026, tanto para el alquiler de carpas como para distintos servicios internos del complejo.

El anuncio generó repercusión entre turistas habituales

La medida se conoció mientras crece la preocupación por el costo de las vacaciones de verano y el impacto económico sobre las familias que planean viajar a la Costa Atlántica.

Desde el balneario explicaron que la propuesta busca sostener una alternativa accesible dentro de Punta Mogotes, donde funcionan 24 complejos de playa.

Además del alquiler de carpas, el predio mantendrá los valores de otros consumos internos. Entre los ejemplos difundidos por el complejo, señalaron que un sándwich completo de milanesa de pollo, que durante el verano costó 7 mil pesos, conservará el mismo precio durante la próxima temporada.

Qué servicios ofrece el Balneario 12 de Punta Mogotes

El complejo cuenta con diferentes espacios y actividades para turistas que eligen pasar el día frente al mar.

Según detallaron desde la administración, el objetivo es sostener precios accesibles en distintos sectores del balneario.

“La idea es que la gente en la playa tenga todo más barato que en cualquier otro lado, para que ir de vacaciones no sea un sacrificio”, remarcaron desde el histórico parador de Punta Mogotes.

Los precios confirmados para el verano 2027 en Mar del Plata

Tarifas de enero

Carpa diaria: $80.000

Mes completo: $2.000.000

Primera quincena: $1.100.000

Segunda quincena: $1.200.000

10 días: $800.000

Semana: $560.000

Estacionamiento: $15.000

Tarifas de febrero