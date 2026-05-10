El FMI lanzó una fuerte advertencia sobre la IA y el riesgo global de ciberataques

Las claves

El FMI advirtió sobre el aumento del riesgo de ciberataques por la Inteligencia Artificial.

El organismo calificó como “inevitables” las brechas de seguridad en bancos.

La entidad mencionó al modelo Claude Mythos de Anthropic.

El informe alertó sobre posibles “fallos correlacionados” en sistemas financieros.

Bancos de economías emergentes aparecen entre los más vulnerables.

Empresas como JP Morgan Chase, Amazon y Microsoft ya accedieron a herramientas de protección.

El FMI alertó sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el avance de las herramientas de Inteligencia Artificial podría incrementar significativamente el riesgo de ciberataques a nivel global.

Según una publicación difundida en el blog oficial del organismo, la IA ya representa un posible “choque macrofinanciero” por su capacidad para comprometer sistemas bancarios y plataformas de pago internacionales.

Claude Mythos aparece entre las tecnologías señaladas

El informe mencionó específicamente al modelo Claude Mythos, desarrollado por la multinacional Anthropic, como ejemplo de herramientas avanzadas capaces de detectar vulnerabilidades informáticas en tiempos muy reducidos.

El FMI sostuvo que esta evolución tecnológica permite identificar fallas en sistemas críticos con una velocidad cada vez mayor.

El organismo habló de “fallos correlacionados”

La entidad financiera internacional remarcó que la utilización masiva de sistemas operativos y navegadores similares dentro del sistema financiero podría provocar “fallos correlacionados”.

Esto significa que múltiples instituciones bancarias podrían sufrir problemas simultáneos al compartir debilidades tecnológicas comunes.

Además, el organismo calificó como “inevitable” la aparición de brechas en las defensas cibernéticas debido al crecimiento acelerado de la Inteligencia Artificial aplicada a la detección de vulnerabilidades.

Preocupación por la situación de países emergentes

El informe también expresó preocupación por la desigualdad en el acceso a herramientas de seguridad digital.

Según el FMI, compañías como JP Morgan Chase, Amazon y Microsoft ya contaban con acceso anticipado para desarrollar parches y mecanismos de protección.

En cambio, numerosos bancos de economías emergentes y países en vías de desarrollo continúan expuestos frente a posibles ataques informáticos.