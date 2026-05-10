Desde el macrismo le piden a Bullrich que deje de “pasar de un partido a otro”

El diputado nacional y secretario general del PRO, Fernando de Andreis, apuntó contra la exministra de Seguridad Nacional y senadora por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, y le aconsejó que deje de “pasar de un partido a otro” porque eso le hace “mucho daño a la política”.

En declaraciones radiales, también manifestó que la confianza que podría generar Bullrich, se disipa cuando pone el foco “sólo en candidaturas o en proyectos personales”, en vez trabajar en una idea y en un plan que trascienda los intereses propios.

"Lo mejor que podría hacer Patricia (Bullrich) por el país es dejar de pasar de un lugar al otro, de un partido a otro. Creo que eso le ha hecho mucho daño a ella y a la política argentina, entonces empezaría por ahí, por dejar de pasar de un lado a otro. Y lo digo con el más absoluto respeto, porque ella es una dirigente importante y al frente del Ministerio de Seguridad, tanto en el Gobierno de Mauricio (Macri) como en el de (Javier) Milei, ha hecho un laburo increíble. Pero me parece que el problema es cuando el foco está puesto solo en candidaturas o en proyectos personales. Hay algo mucho más grande que nosotros como dirigentes. Un partido político, una idea, un Gobierno y, sobre todo, la Argentina", explicó de Adreis en La Red.

La relación entre Bullrich y de Andreis atraviesa, hace unos meses, un periodo de fuerte tensión y distanciamiento político, luego de que la senadora se desafiliara del PRO y se sumara en la fuerza oficialista.

Además, el dirigente descartó, por el momento, el retorno de la exministra al espacio macrista y señaló que "no escuchó a nadie" del PRO que pidiera su vuelta; también calificó el accionar de Bullrich como una "traición hacia sus votantes".