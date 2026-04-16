Inflación de servicios se dispara: el factor que complica la baja del IPC

Las claves

Los servicios volvieron a subir por encima de los bienes y marcaron una tendencia sostenida

Las tarifas de servicios públicos explican gran parte del incremento reciente

El impacto es mayor en los sectores de menores ingresos por su peso en el gasto

La brecha entre servicios y bienes se mantiene alta

Las proyecciones indican que esta dinámica podría continuar en el corto plazo

La inflación de servicios marca el ritmo del índice

La inflación de servicios se ubicó en 4,2% en marzo y alcanzó su nivel más alto desde diciembre de 2024. Este comportamiento volvió a ubicar a este rubro por encima de los bienes, que crecieron a un ritmo menor.

La diferencia entre ambos componentes refleja una dinámica que se viene consolidando en los últimos meses, con los servicios liderando la evolución de precios.

Tarifas y servicios públicos, el principal motor

El aumento de los servicios estuvo impulsado principalmente por ajustes en tarifas de luz, gas, agua y transporte. En el primer trimestre, estos rubros acumularon subas por encima del nivel general de inflación.

Este proceso responde a una corrección de precios relativos, donde los servicios públicos recuperan terreno frente a otros bienes de la economía.

Impacto desigual en los ingresos

El peso de los servicios públicos en el gasto cotidiano genera un efecto más fuerte en los sectores de menores ingresos. Estos rubros tienen mayor participación en sus canastas de consumo, lo que amplifica el impacto de cada aumento.

Esta característica le otorga un sesgo regresivo a la inflación, al afectar en mayor medida a quienes destinan más recursos a servicios esenciales.

Servicios vs bienes: una brecha que persiste

Mientras los servicios continúan en alza, los bienes muestran una dinámica más moderada. Factores como la estabilidad cambiaria y la apertura comercial contribuyen a contener los precios de productos transables.

En contraste, los servicios no pueden ser reemplazados por importaciones, lo que limita la competencia y sostiene la presión sobre sus precios.

Qué puede pasar en los próximos meses

Las proyecciones de distintas consultoras indican que los servicios seguirían mostrando mayor dinamismo, especialmente por la continuidad de ajustes tarifarios y la reducción de subsidios.

Al mismo tiempo, se espera que los bienes funcionen como un ancla para el proceso de desinflación, moderando el índice general.