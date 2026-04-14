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Ajuste, motosierra y "fenómeno monetario": Milei ya no sabe cómo explicar la disparada inflacionaria

Para Javier Milei, "la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario". Sostiene que es generada por un exceso de oferta de dinero —ya sea por mayor emisión o menor demanda— que provoca la pérdida del poder adquisitivo y suba de precios, rechazando que sea culpa de empresarios o multicausal. ¿Cómo explicará este estallido en medio del derrumbe total de consumo?

14 de abril de 2026 - 17:32

Las claves

  • El presidente reconoció que el dato mensual no fue positivo para el Gobierno
  • Señaló que existen factores que explican el resultado reciente del índice
  • Sostuvo que espera una desaceleración en los próximos meses
  • El acumulado del año complica el objetivo fijado en el presupuesto
  • Educación y transporte fueron claves en la suba, con otros rubros más moderados

Milei reconoce el impacto del dato de marzo

El presidente Javier Milei admitió que la inflación registrada en marzo “es mala” y expresó su malestar por el resultado. A través de su cuenta en X, afirmó que el dato “no nos gusta” y reiteró su rechazo al fenómeno inflacionario.

Para Milei, "la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario". Sostiene que es generada por un exceso de oferta de dinero —ya sea por mayor emisión o menor demanda— que provoca la pérdida del poder adquisitivo y suba de precios, rechazando que sea culpa de empresarios o multicausal. ¿Cómo explicará este estallido en medio del derrumbe total de consumo?

Expectativa oficial de desaceleración

A pesar del resultado, el mandatario sostuvo que existen “elementos duros” que permiten explicar lo ocurrido y proyectar una desaceleración hacia adelante. En ese sentido, señaló que espera que la inflación “retorne a su sendero decreciente”.

El acumulado trimestral tensiona la meta anual

El índice de precios registró una suba de 3,4% en marzo y acumuló 9,4% en el primer trimestre del año. Este nivel complica el objetivo oficial de cerrar el año con una inflación cercana al 10%, tal como se había establecido en el Presupuesto nacional.

Los rubros que impulsaron la suba

El aumento de marzo estuvo impulsado principalmente por educación, con un fuerte incremento vinculado al inicio del ciclo lectivo, y por transporte, con subas asociadas a combustibles y tarifas.

En contraste, otras divisiones mostraron variaciones más moderadas, como bienes y servicios varios y equipamiento y mantenimiento del hogar.



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