Ajuste, motosierra y "fenómeno monetario": Milei ya no sabe cómo explicar la disparada inflacionaria

Las claves

El presidente reconoció que el dato mensual no fue positivo para el Gobierno

Señaló que existen factores que explican el resultado reciente del índice

Sostuvo que espera una desaceleración en los próximos meses

El acumulado del año complica el objetivo fijado en el presupuesto

Educación y transporte fueron claves en la suba, con otros rubros más moderados

Milei reconoce el impacto del dato de marzo

El presidente Javier Milei admitió que la inflación registrada en marzo “es mala” y expresó su malestar por el resultado. A través de su cuenta en X, afirmó que el dato “no nos gusta” y reiteró su rechazo al fenómeno inflacionario.

Para Milei, "la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario". Sostiene que es generada por un exceso de oferta de dinero —ya sea por mayor emisión o menor demanda— que provoca la pérdida del poder adquisitivo y suba de precios, rechazando que sea culpa de empresarios o multicausal. ¿Cómo explicará este estallido en medio del derrumbe total de consumo?

Expectativa oficial de desaceleración

A pesar del resultado, el mandatario sostuvo que existen “elementos duros” que permiten explicar lo ocurrido y proyectar una desaceleración hacia adelante. En ese sentido, señaló que espera que la inflación “retorne a su sendero decreciente”.

Tanto recorte, tanta motosierra, para que te siga dando alta? Sos un fracasado javito @JMilei pic.twitter.com/KtlLnVnhfz — Martin RP ( GSV) ?? (@Riverplatense) April 14, 2026

Explícame esto:

La nafta subió 27%

La carne subió 20%

Los servicios aumentaron 3%

Alimentos subieron 12%



No me expliques estadísticas, si mi jubilación subió un 3% como vivo???? Y me cortas el PAMI??

Y me cortas los remedios??@JMilei dale… explícame… — Marcelo Fantini (@MarceloFantini6) April 14, 2026

El acumulado trimestral tensiona la meta anual

El índice de precios registró una suba de 3,4% en marzo y acumuló 9,4% en el primer trimestre del año. Este nivel complica el objetivo oficial de cerrar el año con una inflación cercana al 10%, tal como se había establecido en el Presupuesto nacional.

No nos olvidamos de vos BORRACHA HIJA DE RE MIL PUTA pic.twitter.com/SwWwv2i2Kp — El Anti (@ElAnti12) April 14, 2026

GORDA está bajando para arriba la infleta, como tus kilates ! Te lo dejo en dibujitos para los recibidos en la peluquería de Benegas lynch pic.twitter.com/t4FFr9EJOM — El tuiti carrario (@petruza10) April 14, 2026

Los rubros que impulsaron la suba

El aumento de marzo estuvo impulsado principalmente por educación, con un fuerte incremento vinculado al inicio del ciclo lectivo, y por transporte, con subas asociadas a combustibles y tarifas.

En contraste, otras divisiones mostraron variaciones más moderadas, como bienes y servicios varios y equipamiento y mantenimiento del hogar.