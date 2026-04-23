Vuelve el frío polar al AMBA: el día en que la mínima caerá por debajo de los 10°C

Las claves

El SMN prevé un descenso marcado de temperaturas en el AMBA.

El día más frío será el lunes con mínimas por debajo de los 10 grados.

Se esperan valores cercanos a 7 u 8 grados en la región.

El descenso térmico se mantendrá durante el inicio de la semana.

El cielo estará parcialmente nublado con mejoras hacia la tarde.

El ingreso de aire frío al AMBA

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un descenso notable de temperaturas tras varios días de condiciones más templadas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cambio se producirá con el ingreso de una masa de aire más frío que afectará tanto a la Ciudad como al Conurbano.

El fenómeno marcará un quiebre en la tendencia térmica de los últimos días.

El día más frío de la semana

El pronóstico indica que el lunes será la jornada con las temperaturas más bajas. Las mínimas se ubicarán entre los 7 y 8 grados, mientras que las máximas no superarán los 18 grados en el AMBA.

Este descenso será más notorio en zonas del Conurbano bonaerense, donde los registros podrían ser aún más bajos en las primeras horas del día.

Evolución del clima durante la semana

Antes del ingreso del aire frío, el fin de semana presentará condiciones relativamente estables, con temperaturas moderadas. Sin embargo, el cambio se hará sentir con fuerza desde el inicio de la semana laboral.

El martes y miércoles, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados, manteniendo un ambiente fresco pero sin extremos.

Qué dicen los pronosticadores

Además del SMN, servicios meteorológicos como Meteored coinciden en el descenso térmico previsto. Ambos anticipan una jornada con cielo parcialmente nublado y sensación térmica baja durante gran parte del día más frío.