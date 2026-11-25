Dinero ganado en apuestas de casino online que los usuarios nunca llegaron a cobrar. Robo de documentación personal crítica después de inscribirse en plataformas de apuestas no autorizadas por la administración reguladora. Estos dos casos son los riesgos más comunes a los que se enfrentan las personas que no utilizan casinos online legales en Argentina .

La mayoría de usuarios desconoce los problemas que puede tener por registrarse en casinos no autorizados en Argentina. Algunos, por su parte, sí son conscientes de ello pero piensan que a ellos nunca les pasará nada. Sin embargo, estas plataformas operan sin autorización de ningún regulador provincial, y eso deja al usuario con menos vías de reclamo.

Antes de registrarse o depositar dinero, conviene comprobar que el sitio figure en la lista de operadores autorizados por el organismo regulador de la provincia correspondiente. Para ello, es importante conocer cómo verificar la licencia y qué datos permiten identificar una plataforma habilitada.

Quién regula los casinos online en Argentina

Argentina regula las apuestas digitales de forma descentralizada mediante las loterías e institutos de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según ALEA, la asociación que reúne a las loterías y casinos estatales del país, en mayo de 2025, había 20 de las 24 jurisdicciones argentinas con el juego online reglamentado y operativo.

Por ejemplo, LOTBA S.A.U. supervisaba 11 sitios autorizados en la Ciudad de Buenos Aires, según la información publicada en su página web en noviembre de 2026, mientras que el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) contaba con siete licencias habilitadas en la provincia de Buenos Aires, según la información de este organismo.

Dado que cada permiso posee validez exclusivamente dentro del territorio que lo emite, un casino habilitado en Córdoba no puede recibir apuestas desde Mendoza sin autorización local. Para facilitar la participación de los usuarios, las empresas autorizadas superan auditorías técnicas sobre sus generadores de números aleatorios y pagan cánones fiscales provinciales, entre otras obligaciones destinadas a garantizar el cumplimiento de la normativa y proteger los derechos de los usuarios.

Para consultar qué operadores están autorizados, conviene acudir a las fuentes oficiales de cada jurisdicción. Portales como Giros Argentina recopilan estas listas oficiales por jurisdicción.

Cuatro pasos para verificar si un casino online tiene licencia en Argentina

Además de consultar las listas oficiales, cualquier usuario puede comprobar cuatro aspectos de la plataforma:

Extensión de dominio oficial : según el IPLyC, todos los sitios legales de apuestas terminan en .bet.ar. Esta extensión permite identificar los sitios habilitados.

Pie de página legal: la parte inferior de la web debe mostrar el número de la disposición administrativa correspondiente y el aviso de prohibición de acceso a menores de dieciocho años.

Cotejo en el registro provincial: el número de resolución que aparece en la web del casino debe coincidir con el que figura en el listado oficial de la lotería o el instituto correspondiente.

Geolocalización activa y DNI: la plataforma exige activar la ubicación del dispositivo y verifica la identidad y la edad con el Documento Nacional de Identidad.

En caso de tener dudas sobre la legalidad de algún casino, los organismos reguladores disponen de líneas gratuitas donde se pueden consultar sus dudas o denunciar sitios clandestinos.

Comprobar estos aspectos ayuda a identificar plataformas autorizadas, pero la prevención también requiere mantener unos hábitos de juego responsables. En concreto, es recomendable establecer límites para que el juego no afecte a la economía personal ni al bienestar.

Tres consejos habituales son fijar un presupuesto mensual antes de comenzar, no intentar recuperar pérdidas y usar los límites de depósito de cada cuenta. El juego es solo para mayores de 18 años.

Conviene verificar siempre el dominio y la resolución oficial

Para saber si un casino online está habilitado para operar legalmente en Argentina, conviene revisar su dominio, comprobar el número de resolución que aparece en el pie de página y verificar su inclusión en el registro provincial. Estos pasos preventivos ayudan a proteger los fondos personales, los datos bancarios y los derechos de los usuarios.

Antes de transferir dinero o compartir documentación personal, es recomendable consultar estos datos y comprobar la información en los listados publicados por la lotería o el instituto de la provincia correspondiente. Así se puede verificar si la plataforma cuenta con autorización para operar en Argentina.