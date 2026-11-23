En los años sesenta, un joven profesor de matemáticas se atrevió a hacer algo que parecía imposible: demostrar, con números, que se podía ganarle a la banca. Su nombre era Edward Thorp, y su libro Beat the Dealer cambió para siempre la forma en que el mundo mira al blackjack. Esta es la historia de cómo la estadística, una computadora gigante y un par de viajes a Las Vegas desataron una guerra que todavía continúa.

Un problema de cartas y probabilidades

Thorp se interesó por el blackjack después de leer, a fines de los años cincuenta, un artículo académico que proponía una estrategia óptima para el juego. Intrigado, decidió llevarla a la práctica en un viaje a Las Vegas en 1958 y terminó obsesionado con una pregunta: ¿qué pasa con las probabilidades a medida que las cartas salen del mazo?

Esa misma pregunta sigue fascinando a quienes juegan blackjack online o en una mesa física, porque el juego mezcla azar con decisiones concretas: pedir carta, plantarse, doblar o dividir. A diferencia de otros juegos de casino, lo que hace el jugador sí influye en el resultado.

Para responderla, Thorp recurrió a una IBM 704 del MIT y analizó millones de combinaciones posibles. Su conclusión, según recuerda la Universidad de California en Irvine , donde se conserva parte de su archivo, fue clave: la ventaja cambia a medida que se retiran las cartas, y en ciertos momentos favorece al jugador. Había nacido el conteo de cartas.

Del paper académico al best seller

En 1961, Thorp publicó sus resultados en una revista científica y presentó su trabajo en una conferencia que llamó la atención de la prensa. Al año siguiente llegó Beat the Dealer, un libro que explicaba, con lenguaje accesible, cómo el conteo de cartas podía inclinar la balanza.

El éxito fue inmediato. El libro vendió más de un millón de copias y transformó la percepción del blackjack: dejó de verse como un simple juego de suerte y pasó a ser considerado un juego en el que la habilidad y la disciplina cuentan.

La respuesta de los casinos

Las salas de Las Vegas no se quedaron quietas. Con el tiempo, comenzaron a usar más mazos por mesa, a mezclar las cartas con mayor frecuencia y a vigilar de cerca a los jugadores sospechosos de contar. El propio Thorp describió lo que vino después como una auténtica "guerra del blackjack" entre casinos y jugadores.

Décadas más tarde, la historia inspiró libros y películas sobre equipos de estudiantes que aplicaban estas técnicas, y convirtió al conteo de cartas en parte de la cultura popular. Así, un tema nacido en revistas académicas terminó en la pantalla grande.

Mitos y verdades del conteo

Alrededor del tema circulan muchas ideas equivocadas:

No es ilegal: contar cartas mentalmente no es un delito, aunque los casinos pueden negarse a aceptar a un jugador.

No garantiza ganar: la ventaja que se obtiene es pequeña y requiere mucha práctica y disciplina.

No funciona igual en todas partes: los mazos que se mezclan de manera continua o los juegos digitales con barajado automático reducen o eliminan su efecto.

La estrategia básica sí ayuda: conocer cuándo pedir o plantarse reduce la ventaja de la casa, aunque no la elimina.

El blackjack hoy

En la Argentina, el juego está regulado por cada provincia, y en los últimos años varias jurisdicciones habilitaron plataformas en línea con licencia. Eso permitió que el blackjack, como otros clásicos de casino, llegue también a la pantalla del celular, con mesas virtuales y versiones con crupieres en vivo.

Más allá del formato, los especialistas insisten en lo mismo: jugar con un presupuesto definido, tomar pausas y entender que, a largo plazo, la casa conserva su ventaja.

Un legado que va más allá del casino

Thorp no se quedó en las mesas de juego. Aplicó sus ideas sobre probabilidad y gestión del riesgo a los mercados financieros y se convirtió en una figura influyente en el mundo de las inversiones. Pero su nombre seguirá asociado para siempre a aquel libro que demostró que, a veces, las matemáticas pueden sentarse a la mesa y mirar a la banca a los ojos.