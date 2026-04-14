Automotrices de Argentina y Brasil se unen contra el avance de China





Las cuatro entidades que representan la fabricación de vehículos y autopartes en Argentina y Brasil sellaron un acuerdo de cooperación para blindar el mercado regional. El encuentro, realizado en Buenos Aires tras el panel conjunto en Automechanika 2026, tuvo como eje central la necesidad de extender y profundizar el Acuerdo de Complementación Económica (ACE 14) más allá de su vencimiento en junio de 2029.

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La cumbre contó con la presencia de los máximos referentes del sector: Claudio Sahad (Abipeças/Sindipeças - Brasil), Rodrigo Pérez Graziano (ADEFA - Argentina), Juan César Cozzuol (AFAC - Argentina) e Igor Calvet (Anfavea - Brasil). El objetivo es claro: fortalecer la Política Automotriz Bilateral en un contexto de transformación tecnológica y, fundamentalmente, ante la agresiva expansión de los fabricantes chinos.

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Los 5 puntos clave del acuerdo

El documento conjunto emitido por las entidades detalla una hoja de ruta centrada en la competitividad y la integración:

Especialización productiva: Fomentar el intercambio comercial mediante la complementación entre ambos países.

Integración de valor: Desarrollar cadenas de suministro regionales con procesos de inversión equilibrados.

Desarrollo tecnológico: Impulsar políticas para producir sistemas de autopartes de mayor complejidad técnica.

Armonización técnica: Reconocimiento recíproco de reglamentos para vehículos y mercado de reposición.

Facilitación aduanera: Agilizar los procesos en frontera para un flujo comercial más dinámico.

La mayor preocupación de los industriales radica en la escala y velocidad con la que los productos chinos están ganando terreno. En este sentido, surgió en el debate la necesidad de revisar el régimen arancelario y el porcentaje de integración regional.

Actualmente, para que un vehículo sea considerado "Mercosur", se requiere un 50% de componentes locales. Sin embargo, los empresarios miran con atención el modelo de México, donde se exige un 75% de integración regional para exportar a Estados Unidos. Esta medida funcionaría como una barrera técnica para evitar que la región se convierta en un mero ensamblador de kits importados de Asia.