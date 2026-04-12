John Foos cerró su histórica planta en Beccar: redujo su plantilla de 400 a 50 empleados

Las claves

La empresa cerrará su planta industrial ubicada en Beccar tras años de actividad

La producción local será reemplazada por calzado importado desde Asia

El proceso incluyó una reducción progresiva del personal en los últimos años

Trabajadores señalaron que la importación de productos terminados se venía consolidando

Solo permanecerán áreas administrativas tras el fin de la actividad fabril

Fin de una etapa industrial en Beccar

La marca de zapatillas John Foos anunció el cierre de su histórica planta en Beccar, en el partido de San Isidro, tras más de cuatro décadas de producción en el país. La decisión marca el fin de su actividad industrial local.

El establecimiento, que durante años fue un punto clave para la fabricación de calzado, dejará de operar en el corto plazo, en línea con un cambio estratégico de la compañía.

Cierra su fábrica en Argentina John Foos, la icónica marca de las zapatillas de Floricienta que hasta hacían desfiles en 2004.



En 2023 tenían 400 trabajadores. Ahora van a empezar a importar todo de Asia.



MAGAn't pic.twitter.com/38SUY13ZHB — mauro (@MauroFdz) April 12, 2026

Reconversión hacia importaciones desde Asia

La empresa pasará a operar bajo un modelo basado en la importación de zapatillas terminadas desde mercados asiáticos como Vietnam y Tailandia. Este esquema reemplaza completamente la producción nacional.

Según fuentes del sector, el cambio responde a un contexto de recesión económica y altos costos industriales que afectan la competitividad de la fabricación local frente a alternativas externas.

La empresa argentina John Foos, fundada en la década de 1980, anunció en las últimas horas el cierre definitivo de su planta de producción en Beccar, San Isidro.



Se enfocarán exclusivamente en la importación de productos terminados provenientes de países asiáticos. pic.twitter.com/E4XOMC9I40 — Centro Argentino de Datos (@CentroDatosArg) April 10, 2026

Reducción sostenida del empleo

El impacto laboral es uno de los aspectos centrales del proceso. La compañía redujo su plantilla de manera progresiva en los últimos años, pasando de cerca de 400 trabajadores en 2023 a unos 50 en la actualidad.

El ajuste incluyó la no renovación de contratos y acuerdos individuales de desvinculación, lo que derivó en un achicamiento gradual de la estructura productiva.

La marca de zapatillas John Foos cierra su planta y se dedicará a importar calzado desde China



1. Fundada en la década de 1980, @JMilei pone fin a más de 40 años de industria nacional con el desmantelamiento de toda estructura productiva con asiento en San Isidro. pic.twitter.com/QYhfQZwymv — Pablo Rizzi (@Budijoly) April 10, 2026

Un proceso que se venía gestando

Trabajadores de la planta indicaron que la estrategia de reconversión no es reciente. En una primera etapa, la firma importaba componentes para ensamblar localmente, pero luego comenzó a ingresar productos terminados.

Este cambio redujo progresivamente la necesidad de mano de obra industrial, en paralelo con la caída de la producción en la planta bonaerense.

Negociaciones por el cierre definitivo

De acuerdo con lo informado por empleados, la empresa comunicó que la producción cesará completamente hacia fines de abril. Solo quedará personal en funciones administrativas.

En este marco, se abrieron instancias de negociación entre la compañía y los trabajadores para acordar las condiciones de las desvinculaciones vinculadas al cierre de la actividad.