Alerta: advierten que la inflación encontró un "piso"

El economista Rodolfo Santangelo planteó la necesidad de un relanzamiento del programa económico para romper el estancamiento de la actividad y perforar una inflación que, según describió, se mantiene en niveles inerciales difíciles de reducir. Aunque destacó el equilibrio fiscal como el principal logro de la gestión, sostuvo que ese ancla resulta insuficiente si no se modifican las expectativas y no se recupera el ingreso real.

“Hay que relanzar el plan económico, sobre todo si tenés objetivos más ambiciosos”, afirmó el analista, al señalar que la economía atraviesa una prolongación de la estanflación. Según explicó, la estrategia debería “edificar sobre los logros obtenidos pero adicionarle condimentos adicionales”, con el objetivo de acelerar la desinflación y mejorar el nivel de actividad.

Santangelo remarcó que la inflación mensual se mantiene desde hace más de un año y medio en torno al 2,5%, lo que configura un proceso inercial. “La tasa de inflación no terminamos de entender bien en qué círculo está, viene dando 2 y medio mensual desde hace 18 meses”, indicó en diálogo con Splendid AM 990. En ese sentido, agregó que “si dio 2,5 va a seguir dando 2,5, y si da 3 va a seguir dando 3”, al advertir sobre la autorretroalimentación de las expectativas.

El economista también sostuvo que ese nivel inflacionario dificulta la recomposición de los ingresos. “Al 30% de inflación anual los ingresos reales de la población los recuperan, es muy difícil”, señaló, y recordó que el salario real aún no se recompuso tras las caídas registradas en los últimos años.

Otro factor que, según su diagnóstico, complica la recuperación es la elevada demanda de dólares por parte del público. “Estamos en una situación donde la gente consume menos alimentos o bienes durables para comprar dólares”, afirmó, y subrayó que “la compra de dólares de la gente está altísima y es muy difícil lograr resultados contundentes cuando ocurre eso”. A su juicio, esa dolarización de portafolios “es un obstáculo” para consolidar la desinflación y la reactivación.

El analista también cuestionó los tiempos del proceso económico y advirtió sobre el desgaste político y social. “La pregunta del cuándo no es menor para la paciencia política, social y económica”, expresó, y añadió que “acelerar los tiempos y alterar las expectativas es relanzar un programa económico”.

En relación con la política fiscal, Santangelo sostuvo que el equilibrio debe mantenerse como condición central, aunque advirtió que comenzaron a aparecer mecanismos que lo debilitan. “Para mantener ese equilibrio fiscal hay que empezar a hacer cosas que tienen patas cortas”, indicó, y mencionó “trampitas, esas triquiñuelas de que no tengo y no me alcanza, entonces te debo”, en referencia a atrasos de pagos y obligaciones.

Finalmente, el economista insistió en que el programa económico requiere ajustes sin abandonar la disciplina fiscal. “Relanzamiento no significa retroceder; el equilibrio fiscal sigue siendo condición sin ecuanón”, afirmó, aunque concluyó que la estrategia actual “necesita quebrar las expectativas y acelerar la desinflación y el nivel de actividad”.