Un invierno que costará USD 1.200 millones de más: el gas que Argentina paga por falta de infraestructura

Las claves

El abastecimiento invernal dependerá de gas importado ante la falta de infraestructura local completa.

Solo dos empresas quedaron en carrera para proveer el combustible en la licitación oficial.

El valor internacional del GNL subió fuerte por conflictos geopolíticos en Medio Oriente.

La industria local enfrenta dificultades para absorber el aumento de costos energéticos.

La obra clave para reducir importaciones sigue sin finalizar pese a anuncios previos.

El costo del gas importado se duplicó en un año

Argentina deberá afrontar un fuerte aumento en el costo del gas natural licuado durante el invierno. El precio internacional del GNL se ubica entre 24 y 27 dólares por millón de BTU, duplicando el promedio registrado el año anterior, que rondaba los 12 dólares.

Este salto responde principalmente a tensiones geopolíticas, en especial el conflicto en Irán, que impactó en la oferta global y elevó los قيمos internacionales. A esto se suman costos logísticos como transporte, regasificación y operación, que incrementan aún más el valor final.

Licitación con dos oferentes y un operador privado

El proceso de compra de GNL para 2026 cuenta con solo dos participantes: Trafigura y Naturgy. La adjudicación está prevista para el 21 de abril, con la empresa Trafigura mejor posicionada tras presentar la oferta más baja, consignó LPO en un artículo.

El esquema marca un cambio en la política energética: el gobierno decidió transferir la importación de gas a un único operador privado, tarea que anteriormente realizaban empresas estatales como Enarsa y Cammesa.

La obra inconclusa que condiciona el abastecimiento

El factor estructural detrás del aumento del gasto es la falta de finalización de la reversión del Gasoducto Norte. Esta obra permitiría sustituir importaciones con producción local, reduciendo significativamente los costos energéticos.

El proyecto fue anunciado como inaugurado en noviembre de 2024, pero aún presenta avances incompletos. Actualmente, el país continúa dependiendo de importaciones, incluso desde Bolivia, para cubrir la demanda.

Impacto en la industria y el equilibrio fiscal

El precio del gas importado queda muy por encima del valor del gas local, que se ubica entre 2 y 4 dólares por millón de BTU. Esta diferencia genera tensiones en el sector productivo, especialmente en industrias electrointensivas que no pueden trasladar el costo a precios.

El aumento también impacta en las cuentas públicas, en un contexto de ajuste fiscal. El gasto estimado para una sola temporada invernal se aproxima a USD 1.200 millones.

Una obra que podría reducir el gasto energético

Finalizar la reversión del Gasoducto Norte demandaría una inversión cercana a USD 740 millones. Según estimaciones del sector, el ahorro anual podría ubicarse entre USD 1.000 y 2.000 millones.

Esto implica que el costo de una temporada de importaciones podría equivaler al valor total de la obra pendiente, consolidando la infraestructura como un factor clave en la política energética.