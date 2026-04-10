Radiohead estrena su película con música de sus dos grandes discos del siglo XXI

Radiohead

La banda británica Radiohead anunció que su nueva instalación audiovisual inmersiva, “Motion Picture House: KID A MNESIA”, debuta este mes en el festival Coachella 2026 y luego saldrá de gira por América del Norte. Concebida como una experiencia de 75 minutos en un enorme búnker subterráneo, la pieza combina una película a gran escala con galería de arte y sonido envolvente de seis puntos, construida a partir del material visual y musical de los discos “Kid A” y “Amnesiac”.

Lejos de ser un concierto tradicional, el proyecto se presenta como una “historia en la que un monstruo queda atrapado en un museo en ruinas de lo perdido y olvidado”, según palabras de Thom Yorke, con animaciones perturbadoras y paisajes posapocalípticos firmados por Yorke y el histórico colaborador Stanley Donwood.

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La instalación también incluye espacios expositivos donde se despliega el arte gráfico de la era “Kid A/Amnesiac”, reforzando el cruce entre cine expandido, videoarte y memorabilia musical.

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Tras su paso por el desierto de Indio, Motion Picture House iniciará una gira con paradas confirmadas en el Agger Fish Building de Brooklyn en mayo, el Cinespace Studio de Chicago en julio, La Maravilla Studios de Ciudad de México entre el 27 de octubre y el 15 de noviembre, y el Palace of Fine Arts de San Francisco a comienzos de 2027. Los tickets se venderán en bloques de dos horas que permiten ver el filme completo y luego recorrer con más calma las salas anexas, una dinámica más cercana a la de una muestra de arte que a la de un show de estadio.

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Motion Picture House retoma y expande el universo de “KID A MNESIA Exhibition”, la muestra virtual que Radiohead lanzó en 2021 y que, por las restricciones de la pandemia, solo pudo experimentarse a través de plataformas digitales. Ahora, con una infraestructura física monumental —un búnker de unos 17.000 metros cuadrados y techos de 11 metros en Coachella—, el grupo concretará finalmente la escala espacial que siempre imaginó para este proyecto.

El desembarco de la instalación llega además en un momento de reactivación para la banda: si bien Radiohead no toca en vivo en Coachella, el grupo ya anticipó que planea volver a la ruta con una serie acotada de conciertos a partir de 2027, mientras Thom Yorke continúa desarrollando su carrera solista. En paralelo, la estrategia de anunciar la obra en un gran festival y luego llevarla a ciudades clave marca un camino posible para otros artistas interesados en explorar formatos híbridos entre cine, museo y recital.