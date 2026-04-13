Tragedia en Devoto: murió una joven neuróloga en accidente con una mochila

Las claves

La víctima era una médica especializada en neurología de adultos con formación en la UBA.

El hecho ocurrió cuando descendía de un colectivo y un objeto personal quedó atrapado en la puerta.

La caída se produjo en plena vía pública, en una esquina de Villa Devoto.

El conductor fue demorado y sometido a pericias en el marco de la causa judicial.

La investigación quedó a cargo de un juzgado criminal con intervención de la Justicia nacional.

Quién era la víctima del accidente en Villa Devoto

La joven fallecida fue identificada como Bárbara Rocío Granado Schonholz, médica neuróloga de 31 años. Se desempeñaba en el ámbito privado y contaba con formación en la Universidad de Buenos Aires.

Realizó su residencia en el Hospital General de Agudos Ramos Mejía, donde desarrolló parte de su carrera profesional y estableció vínculos con colegas del área.

El accidente: cómo ocurrió el hecho

El episodio tuvo lugar en la intersección de las calles Villa Devoto, específicamente en el cruce de Chivilcoy y Nazarre.

Según los primeros testimonios, la joven intentaba descender de una unidad de la línea 134 cuando la puerta se cerró y su mochila quedó atrapada. Esta situación le hizo perder el equilibrio y caer al asfalto.

En ese momento, el vehículo retomó la marcha, lo que derivó en que fuera arrollada por las ruedas traseras.

Investigación judicial y situación del conductor

El conductor del colectivo, un hombre de 41 años, fue detenido tras el hecho y sometido a un test de alcoholemia. La causa fue caratulada como averiguación de homicidio.

La investigación quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, con intervención de la Secretaría N° 152, que analiza las circunstancias del siniestro y las responsabilidades involucradas.

Mensajes de dolor

Tras conocerse la noticia, familiares y allegados expresaron su dolor en redes sociales. Su padre, Carlos Granado, confirmó públicamente el fallecimiento, mientras que su madre, Alicia Schonholz, compartió un mensaje de despedida.

Su padre confirmó la triste noticia: “Hola, quiero notificar a todos mis conocidos y mis parientes que la de la foto es mi hija Bárbara. Doctora, neuróloga, ayer un accidente de colectivo en Devoto me la arrebató y está en la morgue judicial”.

Alicia Schonholz, su madre, escribió: “Hace dos días, en un accidente de tránsito, partió mi amada hija. No hay palabras para describir tanto dolor. Vuela alto mi niña y gracias por estar conmigo 31 años”.

Desde el servicio de neurología del Hospital Ramos Mejía también manifestaron su pesar, destacando su paso por la institución y su vínculo con el equipo profesional.

El Servicio de Neurología del Hospital Ramos Mejía expresó su pesar: "Barby, tuvimos la suerte de conocerte en nuestro hospital y compartir 4 años de residencia llenos de trabajo, aprendizaje y también muchas risas. Estuvimos en las buenas y en las malas, supimos escucharnos y acompañarnos, y en ese camino nos fuimos conociendo. Vas a quedar siempre en nuestro recuerdo. QEPD".