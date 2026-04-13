Adorni: las prestamistas dijeron que el jefe de Gabinete les debe 70 mil dólares

Las claves

Dos mujeres declararon como testigos y aseguraron que el funcionario aún mantiene una deuda por la compra de un inmueble.

El financiamiento se realizó de forma directa entre privados, sin intervención de entidades bancarias.

La Justicia investiga si el mecanismo utilizado pudo encubrir el origen real del dinero.

La operación inmobiliaria se concretó el mismo día que otra compra vinculada al entorno familiar.

Una escribana sostuvo que las transacciones se realizaron dentro de parámetros habituales y sin irregularidades.

Declaraciones en Comodoro Py y foco en la deuda pendiente

Las testigos Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio afirmaron ante el fiscal Gerardo Pollicita que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aún adeuda una parte significativa del monto acordado para la compra de un departamento ubicado en Caballito. Ambas figuran como acreedoras en la operación.

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Cómo fue el financiamiento de la propiedad

Según las declaraciones, la adquisición del inmueble se realizó mediante una hipoteca no bancaria. El esquema consistió en un financiamiento directo entre las partes, en el que las vendedoras otorgaron facilidades de pago al comprador sin intermediación financiera tradicional.

Este tipo de operación implica que el vendedor actúa como financiador, estableciendo condiciones de pago en cuotas, lo que difiere de un préstamo otorgado por una entidad crediticia.

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El rol de la escribana y la validación de la operación

La escribana Adriana Nechevenko, quien certificó las firmas de las transacciones, sostuvo que no existieron movimientos de dinero en efectivo y que las operaciones se desarrollaron dentro de un marco considerado habitual. Según su testimonio, no se detectaron irregularidades formales.

Investigación sobre el origen de los fondos

El fiscal Pollicita busca determinar si el mecanismo de financiamiento fue legítimo o si pudo haber sido utilizado para encubrir el origen de los fondos. Uno de los puntos bajo análisis es la diferencia entre el valor declarado de la propiedad y los precios de mercado.

La causa se enmarca en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, donde se analizan las variaciones patrimoniales del funcionario y la trazabilidad de los recursos utilizados.

Antecedentes de la operación inmobiliaria

En el expediente también figura la declaración del exfutbolista Hugo Morales, quien fue propietario previo del inmueble antes de su transferencia a las mujeres que posteriormente concretaron la venta al funcionario.

Además, la compra del departamento coincidió temporalmente con otra adquisición inmobiliaria realizada por la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, en una zona residencial fuera de la Ciudad de Buenos Aires.