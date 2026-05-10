“No se reirán más”: la dura amenaza de Trump a Irán que sacude al mundo

Las claves

Donald Trump lanzó una advertencia directa contra Irán en redes sociales.

Afirmó que “ya no se reirán más” de Estados Unidos.

Cuestionó el acuerdo nuclear impulsado durante la gestión de Barack Obama.

Acusó a Irán de recibir fondos millonarios en administraciones anteriores.

También criticó a Joe Biden y su política exterior.

El mensaje apareció en medio de tensión creciente en Medio Oriente.

Trump volvió a endurecer su postura contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un extenso mensaje en su red social Truth Social donde apuntó contra Irán y lanzó una advertencia de alto tono político.

En su publicación, sostuvo que el régimen iraní “jugó” con Estados Unidos durante décadas y aseguró que esa situación llegó a su fin.

Críticas a Obama y a gestiones anteriores

Trump centró parte de su mensaje en cuestionar el acuerdo nuclear alcanzado durante la administración de Barack Obama.

En ese marco, responsabilizó a gobiernos anteriores por el vínculo con Teherán y afirmó que Irán recibió grandes sumas de dinero bajo condiciones que consideró desfavorables para Estados Unidos.

Mensaje en medio de tensión internacional

El mensaje se difundió en un contexto de alta tensión en Medio Oriente, marcado por conflictos abiertos entre Israel y sectores respaldados por Irán en la región.

Trump también incluyó críticas hacia Joe Biden y cuestionó decisiones de política exterior recientes.