Advertencia de Irán a Estados Unidos sobre ataques a sus barcos

Las fuerzas navales del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) advirtieron el sábado que cualquier "agresión" contra buques petroleros o comerciales de su país tendrá como resultado un fuerte ataque contra uno de los centros militares de Estados Unidos en la región y contra barcos "enemigos".

Las declaraciones fueron dadas a conocer en una publicación en la red social X, después de los esporádicos enfrentamientos ocurridos entre Irán y Estados Unidos el jueves y el viernes en el estrecho de Ormuz y sus alrededores.

Luego, Irán endureció el control sobre el estrecho de Ormuz desde el 28 de febrero, cuando prohibió el paso a embarcaciones pertenecientes a Israel y Estados Unidos o afiliadas a ellos, después de que los dos países emprendieron un ataque conjunto contra territorio iraní.

Estados Unidos también impuso un bloqueo naval al estrecho e impidió el paso por él a los barcos que navegaran hacia y desde puertos iraníes. En los últimos días, el ejército estadounidense ha atacado varias embarcaciones y buques petroleros iraníes, según informó la agencia Noticias Argentinas.

En otra publicación en X, la División Aeroespacial del CGRI indicó que sus misiles y drones se han fijado en objetivos estadounidenses en la región y en barcos del "agresivo enemigo". "Estamos esperando la orden de abrir fuego", agregó.