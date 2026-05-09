Las conversaciones entre EEUU e Irán podrían reanudarse la próxima semana

En una carrera contra reloj para evitar una escalada irreversible, funcionarios de Estados Unidos e Irán podrían sentarse a la mesa de negociaciones la próxima semana en Islamabad, Pakistán. Según un informe revelado por The Wall Street Journal, ambas naciones trabajan contrarreloj junto a mediadores internacionales para dar forma a un memorando de entendimiento de 14 puntos que establezca una tregua formal de un mes.

El documento, que consta de apenas una página, busca definir los parámetros de una negociación mayor destinada a poner fin a las hostilidades. Los ejes centrales del borrador incluyen:

- Seguridad Naval: La reducción inmediata de tensiones en el Estrecho de Ormuz.

- Control Nuclear: El posible traslado del arsenal de uranio altamente enriquecido de Irán hacia un tercer país neutral.

- Plazos: Un periodo inicial de conversaciones de 30 días, con opción a prórroga si hay avances significativos.

A pesar del acercamiento diplomático, la administración de Donald Trump no detiene su política de asfixia económica. En las últimas horas, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra 10 personas y empresas con base en Hong Kong y China, acusadas de facilitar materias primas y tecnología para la fabricación de los drones Shahed, pieza clave en el arsenal de ataque iraní.

Esta medida llega en un momento geopolítico sensible: Trump tiene previsto viajar a China en los próximos días para reunirse con el presidente Xi Jinping. La Casa Blanca envió un mensaje directo al gigante asiático al advertir que está dispuesta a accionar contra cualquier empresa extranjera o aerolínea que colabore con el comercio ilícito de Teherán.

Mientras la diplomacia busca una salida en el Golfo Pérsico, la situación en la Franja de Gaza continúa deteriorándose. Un reciente ataque aéreo israelí en el campo de refugiados de Shati destruyó una vivienda tras una orden de evacuación forzosa, dejando al menos seis heridos, entre ellos dos niños.

La intensificación de los ataques de Israel en las últimas semanas ocurre en un contexto donde las estructuras de gobernanza propuestas por EE. UU. parecen haber perdido peso, complicando aún más el tablero regional.__IP__

El gran interrogante que podría hacer colapsar la cumbre en Islamabad es el alcance del alivio de las sanciones. Irán exige acceso inmediato a sus fondos congelados y la reactivación de sus exportaciones petroleras, algo que Washington aún se resiste a conceder sin garantías plenas sobre el programa nuclear y el cese de apoyo a milicias regionales.

Por ahora, la moneda está en el aire. Islamabad se prepara para recibir a las delegaciones, pero la desconfianza mutua y las explosiones en el terreno siguen siendo los protagonistas de la jornada.