Perú: póker de ultraderechistas en el cabeza a cabeza de la elección presidencial

Keiko Fujimori

Perú atraviesa un momento de alta incertidumbre política en medio de un conteo de votos post elecciones del domingo último, que aún continúa. Con un récord de 35 candidatos en carrera, los primeros resultados oficiales y bocas de urna confirman lo que las encuestas anticipaban: una atomización total, con dos posibles postulantes que no arañan ni el 20 por ciento de los votos.

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Perú volvió a las urnas este domingo para intentar cerrar un ciclo de inestabilidad que ha consumido a ocho presidentes en los últimos diez años. Los primeros datos oficiales de la ONPE confirman un escenario de dispersión total: ninguno de los aspirantes logró romper la barrera del 15% de los votos válidos.

A falta de la confirmación total del escrutinio, dos nombres se perfilan para disputar la presidencia el próximo 7 de junio:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): En su cuarto intento por llegar a la Casa de Pizarro, la líder del fujimorismo (hija del exdictador) capitalizó su núcleo duro de votos. Pese a las resistencias que genera su figura, su estructura partidaria le permitió encabezar los sondeos con aproximadamente un 14,5%.

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Carlos Álvarez (País para Todos): La gran sorpresa de la jornada. El actor y presentador televisivo, que ingresó a la campaña como un outsider con un fuerte discurso de "mano dura" contra la inseguridad y la corrupción, logró desplazar a políticos tradicionales y captar el voto del descontento, rondando el 11%.

En el tercer y cuarto lugar, peleando voto a voto por entrar en la segunda vuelta, se mantienen el empresario Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y el académico Jorge Nieto (Buen Gobierno), quien registró un crecimiento sostenido en las últimas semanas entre el electorado joven de Lima.

El desafío para quien resulte electo no será solo ganar el balotaje, sino gobernar. Estas elecciones también definieron la vuelta a la bicameralidad (Senadores y Diputados), y las proyecciones muestran un Congreso pulverizado entre más de una decena de bancadas.

"El Perú ha votado desde el hartazgo. Tenemos 35 candidatos y un ausentismo que preocupa. El próximo presidente tendrá el reto titánico de construir consensos en un país que cambia de mandatario casi cada año", señaló un analista político local tras el cierre de las mesas.

El calendario que sigue

7 de junio: Segunda vuelta electoral.

28 de julio: Asunción del nuevo presidente para el período 2026-2031.