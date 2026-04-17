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Irán abre Ormuz y el petróleo se desploma: ¿Bajará la nafta en Argentina?

Teherán puso a Trump de rodillas y confirmó la libre circulación marítima durante la tregua con Washington y el crudo reaccionó con una baja cercana a los dos dígitos. Las bolsas avanzaron mientras persisten restricciones sobre puertos iraníes y tensiones regionales activas.

17 de abril de 2026 - 15:53

Las claves

  • Irán habilitó el tránsito comercial en el paso marítimo estratégico
  • La decisión se enmarca en el acuerdo de cese de hostilidades
  • El mercado energético reaccionó con una baja inmediata
  • Estados Unidos mantiene medidas sobre operaciones portuarias iraníes
  • Las bolsas internacionales operaron con tendencia positiva

Irán habilita el paso en Ormuz durante la tregua

El gobierno iraní anunció que permitirá el tránsito de buques mercantes por el estrecho de Ormuz mientras dure el alto el fuego acordado con Estados Unidos. La medida fue comunicada oficialmente por su canciller y responde a compromisos asumidos en negociaciones recientes.

El esquema incluye rutas específicas para entrada y salida de embarcaciones, coordinadas por autoridades marítimas iraníes.

Clave geopolítica vinculada al Líbano

La apertura del corredor marítimo está atada al cumplimiento del alto el fuego en el Líbano, considerado un punto central dentro del acuerdo bilateral. A pesar de ello, continúan reportes de ataques en la zona.

El escenario mantiene la tensión regional y condiciona la evolución del pacto.

Fuerte reacción del petróleo

El precio del crudo registró una caída significativa tras el anuncio, reflejando expectativas de mayor fluidez en el suministro global. El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más sensibles para el transporte energético.

Estados Unidos sostiene restricciones

Washington mantiene bloqueos sobre embarcaciones vinculadas a puertos iraníes, en un contexto donde aún no se alcanzó un acuerdo definitivo. La postura agrega incertidumbre al proceso de normalización comercial.

Suba de Wall Street

Los mercados financieros reaccionaron con subas en los principales índices estadounidenses. La mejora responde a la percepción de menor riesgo en el abastecimiento energético global.

Flujo marítimo aún condicionado

Pese a la apertura anunciada, el tránsito de buques había disminuido en los días previos. La recuperación dependerá de la estabilidad política y del cumplimiento efectivo de la tregua.



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