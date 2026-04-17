Irán abre Ormuz y el petróleo se desploma: ¿Bajará la nafta en Argentina?

Las claves

Irán habilitó el tránsito comercial en el paso marítimo estratégico

La decisión se enmarca en el acuerdo de cese de hostilidades

El mercado energético reaccionó con una baja inmediata

Estados Unidos mantiene medidas sobre operaciones portuarias iraníes

Las bolsas internacionales operaron con tendencia positiva

Irán habilita el paso en Ormuz durante la tregua

El gobierno iraní anunció que permitirá el tránsito de buques mercantes por el estrecho de Ormuz mientras dure el alto el fuego acordado con Estados Unidos. La medida fue comunicada oficialmente por su canciller y responde a compromisos asumidos en negociaciones recientes.

El esquema incluye rutas específicas para entrada y salida de embarcaciones, coordinadas por autoridades marítimas iraníes.

Clave geopolítica vinculada al Líbano

La apertura del corredor marítimo está atada al cumplimiento del alto el fuego en el Líbano, considerado un punto central dentro del acuerdo bilateral. A pesar de ello, continúan reportes de ataques en la zona.

El escenario mantiene la tensión regional y condiciona la evolución del pacto.

BREAKING: Iran's Foreign Minister announces that the Strait of Hormuz has officially re-opened following the U.S. naval blockade in the region. pic.twitter.com/xGvlQB3aWr — Fox News (@FoxNews) April 17, 2026

Fuerte reacción del petróleo

El precio del crudo registró una caída significativa tras el anuncio, reflejando expectativas de mayor fluidez en el suministro global. El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más sensibles para el transporte energético.

Estados Unidos sostiene restricciones

Washington mantiene bloqueos sobre embarcaciones vinculadas a puertos iraníes, en un contexto donde aún no se alcanzó un acuerdo definitivo. La postura agrega incertidumbre al proceso de normalización comercial.

"IRAN HAS JUST ANNOUNCED THAT THE STRAIT OF IRAN IS FULLY OPEN AND READY FOR FULL PASSAGE. THANK YOU!" - President Donald J. Trump ?? pic.twitter.com/xDQpCj8APe — The White House (@WhiteHouse) April 17, 2026

Suba de Wall Street

Los mercados financieros reaccionaron con subas en los principales índices estadounidenses. La mejora responde a la percepción de menor riesgo en el abastecimiento energético global.

Flujo marítimo aún condicionado

Pese a la apertura anunciada, el tránsito de buques había disminuido en los días previos. La recuperación dependerá de la estabilidad política y del cumplimiento efectivo de la tregua.