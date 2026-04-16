Tregua en Medio Oriente: Trump anuncia un alto al fuego tras contactos con Aoun y Netanyahu

Las claves

Estados Unidos anunció una tregua temporal tras contactos directos con las autoridades de ambos países

El acuerdo llega después de ataques cruzados en el sur del Líbano durante la misma jornada

Se trata del primer acercamiento diplomático directo entre las partes en décadas

El conflicto involucra también a Hezbollah, actor clave respaldado por Irán

Se prevé un encuentro en Washington para avanzar hacia un acuerdo más amplio

Trump anuncia una tregua tras contactos con líderes regionales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un alto el fuego entre Líbano e Israel tras mantener conversaciones con el presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro israelí, el declarado genocida Benjamin Netanyahu. Según indicó, ambos gobiernos aceptaron iniciar una tregua temporal que comenzará a regir en las próximas horas.

Trump aseguró que las conversaciones fueron “excelentes” y planteó que este acuerdo podría abrir el camino hacia una instancia de paz más duradera. También anticipó una reunión entre ambas partes en la Casa Blanca, en lo que sería un hecho diplomático inédito en décadas.

Ataques recientes aceleraron el anuncio

El anuncio se produjo en un contexto de fuerte escalada militar. Durante la jornada se registraron bombardeos israelíes en el sur del Líbano, incluyendo ataques contra infraestructura clave como puentes y rutas estratégicas.

El ejército libanés responsabilizó a Israel por los ataques, mientras que las tensiones se intensificaron en zonas cercanas a la ciudad de Nabatieh. La situación elevó la presión internacional para lograr una desescalada inmediata.

Primer diálogo directo en décadas

Días antes del anuncio, representantes de Líbano e Israel mantuvieron conversaciones en Washington, en lo que fue el primer contacto diplomático directo en más de treinta años. La reunión contó con la mediación del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El gobierno libanés condicionó el avance de las negociaciones a un cese de hostilidades, mientras que Israel planteó como eje central el desarme de Hezbollah, organización considerada terrorista por varios países.

Hezbollah y el contexto regional

El conflicto se enmarca en una dinámica regional más amplia, con Hezbollah como actor clave dentro del territorio libanés. El grupo, respaldado por Irán, ha tenido un rol activo en los enfrentamientos recientes.

Desde el inicio de la escalada, la ofensiva israelí dejó más de dos mil muertos y provocó el desplazamiento de más de un millón de personas. La apertura de un frente en el sur del Líbano se suma a otras tensiones en Medio Oriente vinculadas a Irán.

President Donald J. Trump announces a 10-day ceasefire between Lebanon and Israel.



"It has been my Honor to solve 9 Wars across the World, and this will be my 10th, so let's, GET IT DONE!" pic.twitter.com/YujXwyUReM — The White House (@WhiteHouse) April 16, 2026

Un posible camino hacia nuevas negociaciones

La administración estadounidense busca consolidar esta tregua como un primer paso hacia negociaciones más amplias. Trump instruyó a su equipo, incluido el vicepresidente y autoridades militares, a trabajar en un esquema de diálogo sostenido entre ambas partes.

Además, se evalúa la posibilidad de nuevas rondas de բանակցaciones en terceros países, en paralelo a los esfuerzos por contener la escalada en la región.