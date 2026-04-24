Criptomonedas en tiempos turbulentos: La reacción de los inversores en las últimas semanas

La incertidumbre ocasionada por la guerra entre Irán y los Estados Unidos hizo que los mercados sintieran las turbulencias. Sin embargo, un dato de la plataforma Binance (de referencia habitual para consultar el precio bitcoin dolar) da cuenta de un cambio en la percepción que los inversores tienen sobre las criptomonedas.

A continuación, los detalles sobre el comportamiento de los mercados y las nuevas tendencias que estos números reflejan en 2026.

152 mil millones permanecen en las plataformas de exchange

Pese a las complicaciones de las últimas semanas, un dato hace eco y refleja el optimismo del sector de las criptomonedas. El co-CEO de Binance asegura que 152.900 millones de dólares en activos siguen depositados en la plataforma en abril de 2026.

Richard Teng, directivo de la plataforma, lo entiende de la siguiente manera: "Cuando los mercados se vuelven inciertos, los usuarios toman decisiones basadas en la confianza. El hecho de que 152.900 millones de dólares en activos sigan en Binance refleja algo que hemos construido deliberadamente durante años: transparencia en nuestras operaciones y compromiso con la seguridad del usuario".

En contextos de pánico o incertidumbre, los inversores corren hacia activos de refugio tradicionales como el oro o los bonos del tesoro. Sin embargo, la permanencia en el sector de criptomonedas refleja un cambio con respecto a años anteriores.

Auge y estancamiento del bitcoin, la moneda que está por encima de todos

Aunque su comportamiento no sea igual al de las altcoins, entender los avances y retrocesos de la moneda creada por Satoshi Nakamoto sirve para dar cuenta de los movimientos del mercado.

El máximo histórico, un dato conocido en el ecosistema cripto como ATH, por sus siglas en inglés, se registró el 5 de octubre de 2025, cuando la criptomoneda alcanzó los 125.296 dólares.

Aquel récord llegó después de una serie de hitos sucesivos en forma de escalera. En julio fueron los 123.000 y en agosto sobrepasó los 124.000. Para octubre llegó al techo que, hasta la fecha de redacción de este artículo, no ha vuelto a tocarse.

Las turbulencias de este año implicaron un retroceso de más del 50% desde el pico. Actualmente cotiza en torno a los 70.000 dólares, en una fase que los analistas describen como de consolidación y avance lento. Queda lejos el rally de 2025, pero sigue por encima de los niveles de hace dos años.

Historia reciente del BTC: del nicho a la institucionalidad

El recorrido del bitcoin hasta los seis dígitos no se entiende sin un hito regulatorio: la aprobación de los ETFs de bitcoin al contado en Estados Unidos, a principios de 2024. Después de este cambio, lo que durante años fue un activo de nicho empezó a moverse al ritmo de las mareas económicas institucionales.

Desde la aprobación, los fondos de inversión, las aseguradoras y las gestoras de patrimonio pudieron incluir al BTC en sus carteras sin necesidad de custodiar las monedas directamente.

El resultado fue una entrada masiva de capital institucional que, en sus momentos más intensos, llegó a superar los 1.000 millones de dólares de entradas netas en un solo día. Esto tuvo una consecuencia directa sobre el comportamiento del precio, ya que la curva del bitcoin comenzó a parecerse cada vez más a la de los mercados tradicionales, con movimientos más correlacionados con el S&P 500 o con el oro que con los ciclos puramente especulativos del pasado.

Mercados neutrales: qué son y cómo se comportan

Para medir el pulso del mercado cripto existe el índice de Miedo y Codicia, una herramienta que sintetiza el sentimiento general de los inversores en una escala del 0 al 100. Se llama "mercado neutral" al sentimiento que se ubica en la horquilla entre 40 y 60 puntos: una situación que no es demasiado mala, pero tampoco especialmente optimista.

El índice se elabora en base a seis variables principales: volatilidad, impulso y volumen de mercado, actividad en redes sociales, dominancia de bitcoin, tendencias de búsqueda y encuestas a inversores.

Como las últimas dos variables tienen mayor peso en el resultado final, el número puede reflejar dos situaciones muy distintas: una gran masa de inversores indecisos, o bien una polarización extrema entre optimistas y pesimistas que se neutralizan mutuamente.

Al momento de la redacción de este artículo, el índice se ubica en 42 puntos, recuperándose desde zonas de miedo y miedo extremo registradas en las semanas previas, potenciadas por la guerra en Medio Oriente. Es decir, aunque el mercado todavía no da señales alcistas claras, la tendencia apunta a una mejora gradual del sentimiento, una "nueva normalidad".

¿Cuál es la reacción habitual de los inversores en este contexto?

El volumen bajo y esa fatiga inversora tienen un reflejo directo en el comportamiento del precio: se mueve "de lado", rebotando entre una resistencia superior y un soporte inferior sin romper con fuerza en ninguna dirección.

Lejos de ser un escenario inútil, este entorno es aprovechado por un número de inversores que buscan estrategias de rentabilidad en esos rebotes dentro del rango, en lugar de apostar por una dirección clara del mercado.