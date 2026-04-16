La motosierra de Milei en el INTI: alerta de riesgo sanitario tras eliminación de controles en alimentos

Las claves

El organismo dejó de prestar servicios clave vinculados al control de calidad y seguridad de productos

Se suspendieron análisis esenciales en alimentos, incluyendo detección de bacterias y sustancias tóxicas

Especialistas advierten que se debilita la capacidad de fiscalización estatal

También se eliminaron verificaciones sobre materiales y productos de uso cotidiano

El Gobierno sostiene que la medida busca evitar superposición con el sector privado

El INTI elimina servicios técnicos clave para alimentos y productos

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial decidió cesar una amplia cantidad de servicios técnicos y verificaciones que formaban parte del control de calidad en alimentos y productos industriales. La medida fue oficializada mediante una resolución que plantea una reorganización de recursos y funciones.

Entre los servicios discontinuados se encuentran análisis de patógenos, estudios de vida útil de alimentos y controles de sustancias potencialmente riesgosas. Estas prácticas eran utilizadas para garantizar estándares mínimos de seguridad en productos de consumo masivo.

Qué controles se dejan de realizar

La eliminación incluye pruebas fundamentales para detectar bacterias como Salmonella, Listeria y E. coli, además de análisis de micotoxinas presentes en alimentos. También se suspendieron controles sobre alérgenos, etiquetado nutricional y composición de productos.

A esto se suman estudios sobre metales pesados, presencia de moho, calidad nutricional y condiciones de conservación. Estos controles formaban parte de los procesos de verificación previos a la comercialización.

Impacto en la vida cotidiana y la industria

La medida no solo alcanza a los alimentos. También se eliminaron verificaciones sobre materiales y productos de uso diario, como la resistencia de estructuras, calidad de adhesivos, durabilidad del cemento y funcionamiento de equipamiento médico.

Especialistas señalan que estos controles eran parte de la infraestructura pública que aseguraba estándares básicos en la industria y en el consumo cotidiano. Su ausencia podría generar un vacío en la supervisión técnica.

Argumentos oficiales y cuestionamientos

Desde el organismo indicaron que la decisión responde a la necesidad de evitar duplicaciones con servicios ofrecidos por el sector privado y de adaptar la oferta a la demanda actual. También señalaron que algunos servicios no registraban actividad suficiente.

Sin embargo, trabajadores y referentes del área advierten que la medida implica una pérdida de capacidades técnicas y científicas. Sostienen que el sistema público cumplía un rol clave en garantizar calidad, especialmente para pequeñas y medianas empresas.

Efectos en exportaciones y control sanitario

El recorte también podría impactar en el comercio exterior, ya que ciertos mercados requieren certificaciones específicas para aceptar productos importados. La ausencia de controles reconocidos puede afectar la competitividad.

Además, organismos internacionales destacan que la vigilancia sobre contaminantes y patógenos es fundamental para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, lo que ubica estos servicios dentro de una política sanitaria estratégica.