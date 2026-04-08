Manu Jove demolió a Milei en un cruce en redes: "Corrupto o estúpido" y "no vuelva a molestar"

Manu Jove y Javier Milei (imagen ilustrativa)

El periodista Manu Jove volvió al knock out, pero lo hizo en redes sociales, donde respondió con dureza en X al presidente Javier Milei, en un nuevo capítulo del enfrentamiento entre el jefe de Estado y la prensa crítica.

Luego de que el mandatario se refiriera de forma agraviante al cronista por sus consideraciones sobre las inversiones extranjeras y lo calificara como "estúpido" y "basura humana", Jove le recordó que fue su propia excanciller, Diana Mondino, quien lo calificó de “corrupto o estúpido” por su rol en el caso $Libra, y sostuvo que, a diferencia de las críticas que él formula en redes, la conducta del Presidente ya le valió una causa judicial que “lo va a acompañar durante un largo tiempo”.

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El post del periodista surgió luego de que Milei lo atacara públicamente y buscando descalificarlo. “Si no me va a decir Manu Sobre, no vuelva a molestar”, le escribió el comunicador, que además ironizó con que su principal motivación para hacer lo que hace es “habilitar puteadas en Twitter”.

¿Corrupto o estúpido no fue lo que le dijo Diana Mondino, su excanciller, por su participación en el caso Libra? Lo mio en todo caso habilita algunas puteadas en tuiter, que son de hecho mi principal motivación para hacer todo lo que hago. Lo suyo, señor Presidente, le valió una… pic.twitter.com/j5X7S4qPcP — Manu Jove (@manujove) April 8, 2026

Jove también apuntó a la protección que Milei brinda a su jefe de Gabinete, a quien describió como “bastante regalado”, en alusión a las múltiples denuncias y polémicas que lo rodean. El mensaje, que acumuló cientos de miles de visualizaciones en pocas horas, se inscribe en una escalada de tensión entre el Presidente y periodistas que lo cuestionan por sus decisiones de gobierno y su estilo personalista.

El Presidente suele acusar a la prensa crítica de mentir, operar o ser parte de una “casta” interesada en que su proyecto fracase, lo que genera un clima de hostigamiento que preocupa a asociaciones de periodistas y organizaciones de derechos humanos y que