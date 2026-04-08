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Manu Jove demolió a Milei en un cruce en redes: "Corrupto o estúpido" y "no vuelva a molestar"

El periodista de Blender e Infobae castigó al Presidente en medio de la nueva andanada de mensajes insultantes hacia el periodismo de parte del Jefe de Estado.

08 de abril de 2026 - 21:39
Manu Jove y Javier Milei (imagen ilustrativa)
Manu Jove y Javier Milei (imagen ilustrativa)

El periodista Manu Jove volvió al knock out, pero lo hizo en redes sociales, donde respondió con dureza en X al presidente Javier Milei, en un nuevo capítulo del enfrentamiento entre el jefe de Estado y la prensa crítica. 

Luego de que el mandatario se refiriera de forma agraviante al cronista por sus consideraciones sobre las inversiones extranjeras y lo calificara como "estúpido" y "basura humana", Jove le recordó que fue su propia excanciller, Diana Mondino, quien lo calificó de “corrupto o estúpido” por su rol en el caso $Libra, y sostuvo que, a diferencia de las críticas que él formula en redes, la conducta del Presidente ya le valió una causa judicial que “lo va a acompañar durante un largo tiempo”.

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El post del periodista surgió luego de que Milei lo atacara públicamente y buscando descalificarlo. “Si no me va a decir Manu Sobre, no vuelva a molestar”, le escribió el comunicador, que además ironizó con que su principal motivación para hacer lo que hace es “habilitar puteadas en Twitter”.

Jove también apuntó a la protección que Milei brinda a su jefe de Gabinete, a quien describió como “bastante regalado”, en alusión a las múltiples denuncias y polémicas que lo rodean. El mensaje, que acumuló cientos de miles de visualizaciones en pocas horas, se inscribe en una escalada de tensión entre el Presidente y periodistas que lo cuestionan por sus decisiones de gobierno y su estilo personalista.

El Presidente suele acusar a la prensa crítica de mentir, operar o ser parte de una “casta” interesada en que su proyecto fracase, lo que genera un clima de hostigamiento que preocupa a asociaciones de periodistas y organizaciones de derechos humanos y que 



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