La capacidad ociosa de internet empieza a ganar valor en la economía digital

Durante años, la charla sobre internet giraba en torno a lo mismo: tener acceso, conseguir velocidad y consumir contenido sin cortes. Mientras nos preocupábamos por ver series en alta definición, en paralelo empezó a crecer otra discusión. Se trata de entender qué ocurre con esa parte de la infraestructura que no se usa constantemente.

Y es que ciertos recursos digitales empiezan a adquirir un valor inesperado dentro de la economía conectada. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define a la banda ancha como una condición previa para la transformación digital. Es la que ayuda a entender la conectividad como verdadera infraestructura económica.

Resulta clave entender por qué este tema nos impacta. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en 2025 se estimaba que el tráfico de usuarios alcanzaría los 6 mil millones de personas conectadas. Y así es. Detrás de tu vida digital cotidiana, hay una infraestructura gigantesca. Curiosamente, esta misma red suele estar infrautilizada dependiendo de franjas horarias, hábitos domésticos o capacidades instaladas que rara vez aprovechamos bien.

El salto mental a dar implica pasar del consumo a la eficiencia. Internet Society explica que los puntos de intercambio de tráfico (IXP) son infraestructura crítica. Estos nodos crean rutas cortas, reducen costos operativos y hacen que la conectividad sea más resiliente ante fallas.

En la economía digital ya no importa solo tener conexión. Lo que marca la diferencia es cómo se usa esa red, cómo se enrutan los datos y qué capacidad queda disponible o puede ser reorganizada para otros fines dentro de un ecosistema distribuido.

Ancho de banda, conectividad y recursos no utilizados

Para comprender este cambio estructural, debemos dejar de lado la obsesión por los test de velocidad. La discusión ya pasa por consolidar una infraestructura distribuida.

El Foro Económico Mundial dice que el edge computing y las redes de nueva generación acercan el procesamiento de datos al borde de la red. Esto refuerza que la conectividad se lee como una capa activa de valor, alejándose del rol de canal pasivo para abrir redes sociales.

En ese terreno aparecen también servicios vinculados a ganar dinero la app Honeygain, como parte de una discusión más amplia sobre cómo ciertos recursos digitales infrautilizados (entre ellos capacidad de conexión o ancho de banda no usado) empiezan a incorporarse a nuevas lógicas de mercado. Y es que la economía no deja de transformarse, y nosotros con ella.

Pero más allá de cualquier plataforma concreta, el movimiento de fondo apunta a una economía digital que busca exprimir los recursos ya desplegados.

El Banco Mundial señala que la banda ancha funciona como plataforma de la economía digital. Por su parte, la GSMA insiste en que invertir en infraestructura es un habilitador clave para el crecimiento. Así, la red ya se empieza a debatir como un activo con capas de uso sofisticadas.

El verdadero valor de los recursos invisibles

Frente a esta transformación, la pregunta central cambia de eje. Ya no se trata de indagar cuánta conexión tiene una persona o empresa, sino de cuestionarnos qué porción de esa infraestructura puede integrarse a nuevas formas de eficiencia.

La economía digital empieza a mirar con otros ojos recursos que parecían invisibles. Es aquí donde la capacidad ociosa de internet entra de lleno en la conversación.

Esta tendencia, todavía incipiente y desigual, abre una discusión amplia sobre cómo pensamos la infraestructura, la regulación necesaria y cómo se repartirá el valor en la red.

En este nuevo escenario, los usuarios dejan de ser meros consumidores de contenido para convertirse en potenciales proveedores de infraestructura. Las plataformas y aplicaciones modernas para ganar dinero son un ejemplo claro de esta dinámica, permitiendo que cualquier persona monetice el ancho de banda que no utiliza.

Esto no solo democratiza el acceso a nuevas fuentes de ingresos, sino que también obliga muchísimo a repensar el modelo tradicional de las telecomunicaciones, donde el valor se concentraba exclusivamente en los grandes proveedores de servicios.