La Academia del Cine Argentina anunció las nominaciones a los Premios Sur

La mujer de la fila

La Academia de Cine Argentina anunció las nominaciones a los XX Premios Sur, correspondientes a lo mejor del cine y las series de Argentina del año 2025.

Todas las nominaciones a los Premios Sur 2026

Mejor Actriz de Reparto

*Julieta Cardinali por Belén

*Laura Paredes por Belén

*Carla Peterson por 27 Noches

*Camila Pláate por Belén



Mejor Actriz Revelación

*Anika Bootz por El Mensaje

*Camila Peralta por Nancy

*Camila Pláate por Belén

*Clara Ziembrowzki por La Mujer de la Fila



Mejor Actriz Protagonista

*Mara Bestelli por El Mensaje

*Dolores Fonzi por Belén

*Marilú Marini por 27 Noches

*Natalia Oreiro por La Mujer de la Fila



Mejor Actor de Reparto

*Luis Campos por La Mujer de la Fila

*Luis Machín por Belén

*Juan Minujín por Adulto

*Fernán Mirás por Mazel Tov

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Mejor Actor Revelación

*Pedro Fontaine por Los Renacidos

*Alfonso Gonzalez Lesca por Adulto

*Federico Heinrich por La Mujer de la Fila

*Angelo Mutti Spinetta por La Llegada del Hijo



Mejor Actor Protagonista

*Alberto Ammann por La Mujer de la Fila

*Daniel Hendler por 27 Noches

*Sergio Podeley por Gatillero

*Marcelo Subiotto por El Mensaje



Mejor Dirección

*Benjamín Ávila por La Mujer de la Fila

*Dolores Fonzi por Belén

*Iván Fund por El Mensaje

*Cris Tapia Marchiori por Gatillero



Mejor Dirección Artística

*Yamila Fontán por La Mujer de la Fila

*Ana Cambre por Gatillero

*Sebastián Orgambide por 27 Noches

*Micaela Saiegh por Belén



Mejor Diseño de Vestuario

*Constanza Balduzzi por Homo Argentum

*Analía Bernabé y Victoria Nana por La Mujer de la Fila

*Lucía Gasconi y Greta Ure por Belén

*Roberta Pesci por 27 Noches



Mejor Fotografía

*Sergio Armstrong por La Mujer de la Fila

*Javier Juliá por Belén

*Gustavo Schiaffino por El Mensaje

*Martín Sapia por Gatillero



Mejor Guión Adaptado

*Dolores Fonzi y Laura Paredes por Belén (basado en el libro "Somos Belén" de Ana Correa).

*Daniel Hendler, Agustina Liendo, Mariano Llinas y Martín Mauregui por 27 Noches (basado en el libro “Veintisiete noches” de Natalia Zito).

*Laura Huberman, Camila Sosa Villada y Javier Van de Couter por Tesis sobre una domesticación (basado en el libro homónimo de Camila Sosa Villada).

*Fernando Krapp por LS83 (basado en el libro "Me acuerdo" de Martín Kohan).



Mejor Guión Original

*Cris Tapia Marchiori y Clara Ambrosoni por Gatillero

*Cecilia Atán y Valeria Pivato por La Llegada del Hijo

*Benjamín Ávila y Marcelo Muller por La Mujer de la Fila

*Iván Fund por El Mensaje



Mejor Maquillaje y Caracterización

*Dino Balanzino y Ángela Garacija por Belén

*Karina Comporino por La Mujer de la Fila

*Mariangeles Capparelli por Gatillero

*Oscar Mulet por Homo Argentum



Mejor Montaje

*Andrea Chignoli por La Mujer de la Fila

*Andrés Pepe Estrada por Belén

*Iván Fund por El Mensaje

*Mariana Rodríguez por Tesis sobre una domesticación



Mejor Sonido

*Emiliano Biaiñ y Marcos Zoppi por Gatillero

*Federico Ezquerro e Ignacio Seligra por La Mujer de la Fila

*Leandro De Loredo por Belén

*Leandro De Loredo y Omar Mustafá por El Mensaje



Mejor Música Original

*Sebastián Espósito y Daniel Godfrid por La Mujer de la Fila

*Marilina Bertoldi por Belén

*Mauro Mourelos por El Mensaje

*Catriel Nievas por Tesis sobre una domesticación



Mejor Ópera Prima

*Bajo las banderas, el sol de Juanjo Pereira

*La Muerte de un Comediante de Javier Beltramino y Diego Peretti

*La Noche sin mí de María Laura Berch y Laura Chiabrando

*Muña Muña de Paula Morel Kristof



Mejor Película de Ficción

*Belén de Dolores Fonzi

*El Mensaje de Iván Fund

*Gatillero de Cris Tapia Marchiori

*La Mujer de la Fila de Benjamín Ávila

Todos los ganadores y ganadoras de los premios Oscar 2026



Mejor Película Documental



*Bajo las banderas, el sol de Juanjo Pereira

*El príncipe de Nanawa de Clarisa Navas

*LS83 de Herman Szwacbart

*Weser de Fernando Spiner



Mejor Serie de Ficción



*Atrapados

*El Eternauta

*Menem

*Viudas Negras: P*tas y Chorras