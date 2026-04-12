La Academia del Cine Argentina anunció las nominaciones a los Premios Sur

La Academia de Cine Argentina anunció las nominaciones a los XX Premios Sur, correspondientes a lo mejor del cine y las series de Argentina del año 2025.
Todas las nominaciones a los Premios Sur 2026
Mejor Actriz de Reparto
*Julieta Cardinali por Belén
*Laura Paredes por Belén
*Carla Peterson por 27 Noches
*Camila Pláate por Belén
Mejor Actriz Revelación
*Anika Bootz por El Mensaje
*Camila Peralta por Nancy
*Camila Pláate por Belén
*Clara Ziembrowzki por La Mujer de la Fila
Mejor Actriz Protagonista
*Mara Bestelli por El Mensaje
*Dolores Fonzi por Belén
*Marilú Marini por 27 Noches
*Natalia Oreiro por La Mujer de la Fila
Mejor Actor de Reparto
*Luis Campos por La Mujer de la Fila
*Luis Machín por Belén
*Juan Minujín por Adulto
*Fernán Mirás por Mazel Tov
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Mejor Actor Revelación
*Pedro Fontaine por Los Renacidos
*Alfonso Gonzalez Lesca por Adulto
*Federico Heinrich por La Mujer de la Fila
*Angelo Mutti Spinetta por La Llegada del Hijo
Mejor Actor Protagonista
*Alberto Ammann por La Mujer de la Fila
*Daniel Hendler por 27 Noches
*Sergio Podeley por Gatillero
*Marcelo Subiotto por El Mensaje
Mejor Dirección
*Benjamín Ávila por La Mujer de la Fila
*Dolores Fonzi por Belén
*Iván Fund por El Mensaje
*Cris Tapia Marchiori por Gatillero
Mejor Dirección Artística
*Yamila Fontán por La Mujer de la Fila
*Ana Cambre por Gatillero
*Sebastián Orgambide por 27 Noches
*Micaela Saiegh por Belén
Mejor Diseño de Vestuario
*Constanza Balduzzi por Homo Argentum
*Analía Bernabé y Victoria Nana por La Mujer de la Fila
*Lucía Gasconi y Greta Ure por Belén
*Roberta Pesci por 27 Noches
Mejor Fotografía
*Sergio Armstrong por La Mujer de la Fila
*Javier Juliá por Belén
*Gustavo Schiaffino por El Mensaje
*Martín Sapia por Gatillero
Mejor Guión Adaptado
*Dolores Fonzi y Laura Paredes por Belén (basado en el libro "Somos Belén" de Ana Correa).
*Daniel Hendler, Agustina Liendo, Mariano Llinas y Martín Mauregui por 27 Noches (basado en el libro “Veintisiete noches” de Natalia Zito).
*Laura Huberman, Camila Sosa Villada y Javier Van de Couter por Tesis sobre una domesticación (basado en el libro homónimo de Camila Sosa Villada).
*Fernando Krapp por LS83 (basado en el libro "Me acuerdo" de Martín Kohan).
Mejor Guión Original
*Cris Tapia Marchiori y Clara Ambrosoni por Gatillero
*Cecilia Atán y Valeria Pivato por La Llegada del Hijo
*Benjamín Ávila y Marcelo Muller por La Mujer de la Fila
*Iván Fund por El Mensaje
Mejor Maquillaje y Caracterización
*Dino Balanzino y Ángela Garacija por Belén
*Karina Comporino por La Mujer de la Fila
*Mariangeles Capparelli por Gatillero
*Oscar Mulet por Homo Argentum
Mejor Montaje
*Andrea Chignoli por La Mujer de la Fila
*Andrés Pepe Estrada por Belén
*Iván Fund por El Mensaje
*Mariana Rodríguez por Tesis sobre una domesticación
Mejor Sonido
*Emiliano Biaiñ y Marcos Zoppi por Gatillero
*Federico Ezquerro e Ignacio Seligra por La Mujer de la Fila
*Leandro De Loredo por Belén
*Leandro De Loredo y Omar Mustafá por El Mensaje
Mejor Música Original
*Sebastián Espósito y Daniel Godfrid por La Mujer de la Fila
*Marilina Bertoldi por Belén
*Mauro Mourelos por El Mensaje
*Catriel Nievas por Tesis sobre una domesticación
Mejor Ópera Prima
*Bajo las banderas, el sol de Juanjo Pereira
*La Muerte de un Comediante de Javier Beltramino y Diego Peretti
*La Noche sin mí de María Laura Berch y Laura Chiabrando
*Muña Muña de Paula Morel Kristof
Mejor Película de Ficción
*Belén de Dolores Fonzi
*El Mensaje de Iván Fund
*Gatillero de Cris Tapia Marchiori
*La Mujer de la Fila de Benjamín Ávila
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Mejor Película Documental
*Bajo las banderas, el sol de Juanjo Pereira
*El príncipe de Nanawa de Clarisa Navas
*LS83 de Herman Szwacbart
*Weser de Fernando Spiner
Mejor Serie de Ficción
*Atrapados
*El Eternauta
*Menem
*Viudas Negras: P*tas y Chorras