Samanta Schweblin ganó un premio internacional de un millón de euros por su último libro

Samanta Schweblin

La escritora argentina Samanta Schweblin fue distinguida con el Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana por su libro de cuentos El buen mal, en la primera edición de un galardón que irrumpe con fuerza en el mapa literario internacional al estar dotado con un millón de euros.

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La autora argentina, de 48 años, se convierte así en la primera ganadora de este reconocimiento impulsado desde España y concebido para consagrar anualmente a la mejor obra publicada en castellano o traducida de las lenguas cooficiales.

El anuncio se realizó este miércoles en Barcelona, donde el jurado comunicó que El buen mal inaugura el palmarés del premio, presidido por la escritora y periodista española Rosa Montero. Schweblin, una de las voces más reconocidas de la narrativa en lengua española (su novela Distancia de rescate, fue un éxito y llegó al cine), destacó al recibir la noticia que el fallo representa un espaldarazo al cuento como género, tradicionalmente relegado frente a la novela en los grandes premios.

“Hoy este premio da su primer paso premiando la excepción”, expresó la escritora, al subrayar que vive el reconocimiento como “un reconocimiento al género del cuento”. El volumen premiado reúne relatos atravesados por lo extraño y lo perturbador, una marca registrada de la autora.

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El Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana está financiado por la empresa gestora de aeropuertos Aena, de participación mayoritaria estatal, que se comprometió además a adquirir miles de ejemplares tanto de la obra ganadora como de las finalistas para distribuir entre sus trabajadores y administraciones locales. Los finalistas recibirán 30.000 euros y, en esta primera edición, el listado incluyó a figuras de peso como Enrique Vila-Matas, Nona Fernández, Marcos Giralt Torrente y Héctor Abad Faciolince, seleccionados entre libros publicados en 2025.

Polémica en España

El nacimiento del premio no estuvo exento de polémica en España: mientras en el ámbito cultural varios celebraron la apuesta por la literatura y la narrativa en castellano, otras voces cuestionaron que una empresa pública del sector del transporte ingresara en el terreno literario con una dotación económica tan elevada. El presidente de Aena, Maurici Lucena, defendió la iniciativa como una forma de mecenazgo que “sirve a todos” y como una “modesta inversión en soft power de nuestra cultura hispana para toda América”.

Con una dotación que iguala al histórico Premio Planeta, el Aena se posiciona de entrada entre los galardones mejor remunerados del mundo en lengua española. El paralelo con el Planeta, que desde 1952 distingue una novela inédita y se transformó en una poderosa plataforma comercial, marca la ambición de un premio que, en su debut, apostó por una cuentista que ya ha sido reconocida internacionalmente y que ahora suma un nuevo hito a su trayectoria.

En los cuentos de El buen mal, Schweblin vuelve sobre una de sus obsesiones: aquellos desajustes mínimos de la realidad que funcionan como disparadores de inquietud y revelación. Citando a Simone Weil, la autora sostuvo que “la atención absoluta, sin mezcla, es oración” y que cada vez que prestamos verdadera atención “destruimos una parte del mal que hay en nosotros”, una reflexión que condensa el corazón filosófico y ético de este libro que acaba de conquistar uno de los premios más resonantes de la literatura hispanoamericana.