Israel sigue con ataques en el sur de Líbano pese al cese al fuego

Las fuerzas israelíes continuaron hoy las operaciones militares en el sur de Líbano a pesar del cese al fuego que había entrado en vigor el jueves por la noche, de acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias de Líbano.

En el distrito de Nabatieh, la artillería israelí atacó los alrededores de la aldea de Deir Siriane; más al sur, en Marjayoun, las fuerzas israelíes llevaron a cabo demoliciones de viviendas a gran escala en la aldea de Taybeh, informó ese medio.

Las fuerzas israelíes en Khiam sellaron la ciudad por completo, bloqueando todas las entradas con montículos de tierra y barreras para impedir el regreso de los residentes. Informes separados confirmaron más operaciones de detonación israelíes dentro de la ciudad.

En el distrito de Bint Jbeil, Izzat Hammoud, alcalde de la aldea de Bayt Lif, instó a las autoridades libanesas a detener de inmediato las demoliciones, los trabajos con excavadoras y la destrucción de viviendas que Israel lleva a cabo actualmente.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, Hammoud acusó a Israel de aprovecharse del cese al fuego para continuar con las violaciones y señaló que a los residentes aún se les prohíbe regresar para inspeccionar sus propiedades.

Hezbolá se ha abstenido de represalias hasta ahora, de acuerdo con funcionarios libaneses. Un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano entró en vigor a la medianoche entre el jueves y el viernes, tras un anuncio previo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.