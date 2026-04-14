“Efecto 50 años del golpe”: se multiplicaron consultas y denuncias por identidad en Abuelas

Las claves

Las jornadas de conmemoración impulsaron un aumento significativo de consultas por identidad

Muchas personas se acercaron con dudas sobre su origen o para aportar datos

La búsqueda se canaliza a través de formularios, correos electrónicos y sedes en todo el país

Las nuevas generaciones también comenzaron a indagar sobre la historia familiar

Los equipos especializados procesan los casos para avanzar en la restitución de identidad

El impacto del aniversario en la búsqueda de identidad

Las actividades por el aniversario del último golpe de Estado generaron un fuerte incremento en las consultas vinculadas a la identidad. La movilización social y los espacios de memoria impulsaron a muchas personas a dar el paso de preguntar o aportar información.

Más personas se animan a consultar y denunciar

En el marco de las jornadas conmemorativas, se registraron cientos de consultas de personas con dudas sobre su origen, así como comunicaciones con datos que podrían contribuir a la búsqueda de hijos de personas desaparecidas.

En comparación con el año anterior, el volumen de contactos creció de manera significativa en los mismos días, lo que refleja un cambio en la disposición social a involucrarse en estos procesos.

El rol de Abuelas en la reconstrucción de la identidad

La organización Abuelas de Plaza de Mayo canaliza las consultas a través de su sitio web, correos electrónicos, líneas telefónicas y sedes en distintas ciudades del país.

También interviene la Red por el Derecho a la Identidad, con presencia en Argentina y en el exterior, facilitando el acceso a quienes desean iniciar una búsqueda o aportar información.

Nuevas generaciones se suman a la búsqueda

Un dato relevante es la participación creciente de jóvenes que consultan por la historia de sus padres o madres. Este fenómeno amplía el alcance de la búsqueda y refuerza el trabajo sostenido en materia de memoria, verdad y justicia.

Procesamiento de los casos y acompañamiento

Los equipos especializados trabajan en la recepción y análisis de cada consulta. Si bien el volumen puede generar demoras en las respuestas, se garantiza el acompañamiento a cada persona para avanzar en el esclarecimiento de su origen.