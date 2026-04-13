Britney Spears se internó por propia voluntad

Britney Spears

Britney Spears vuelve a ser el centro de la escena, pero esta vez por una decisión que busca dar un giro a su complejo presente. Según reportes de TMZ, la cantante estadounidense ingresó hace pocos días, por voluntad propia, en un centro de rehabilitación especializado en abuso de sustancias.

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El pasado 4 de marzo, Spears fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol, un incidente que se agravó tras trascender que la policía habría encontrado una "sustancia desconocida" dentro de su vehículo.

Fuentes cercanas a la cantante aseguran que su círculo íntimo fue clave para que aceptara la internación. "Se da cuenta de que tocó fondo", confiaron allegados al medio estadounidense. Sin embargo, más allá del bienestar físico y mental, existe un trasfondo legal determinante:

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La internación busca demostrarle al juez de California que Britney está tomando medidas serias para corregir su conducta.

La fecha clave: El ingreso le permitiría evitar la comparecencia ante la corte prevista para el 4 de mayo.

Plazos: Se estima que la artista permanecerá en el centro por más de 30 días para lograr una "recuperación significativa".

"Sabe que, estratégicamente, esto le beneficiará ante el juez, demostrando que se lo toma en serio", confesó una fuente vinculada al caso.

Este nuevo episodio se suma a la extensa y pública batalla que Spears mantiene contra las adicciones desde hace años. Tras recuperar su libertad legal luego de la finalización de la tutela de su padre, la cantante ha atravesado diversos altibajos que hoy la llevan nuevamente a buscar ayuda profesional.