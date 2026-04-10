Milei, camino al juicio político: “No entiende un carajo y está pirado”

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Mientras Javier Milei surfea su peor momento desde que asumió el poder, desde la oposición se huele la sangría y los cuestionamientos toman otro color. El presidente del Bloque Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, cargó fuerte y pidió a la Cámara de Diputados que active el proceso de juicio político contra el Presidente.

"No entiende un carajo de nada y está pirado”, disparó el misionero.

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Mayans utilizó la herramienta de la cuestión de privilegio para disparar sus criticas al oficialismo y en esta oportunidad no solo apuntó contra Milei sino contra el ministro de Desregulación y Transparencia del Estado, Federico Sturzenegger.

Sobre el funcionario que concurrió ayer a exponer sobre el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, Mayans disparó: "si hay alguien que representa la antipatria y el cipayaje es Sturzenegger. Es lo que nosotros conocemos con el título de flor de hijo de puta".

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En ese sentido, dijo que “viene acá disfrazado de monja a hablar de un proyecto que ‘va a liberar el país, pero en realidad, es el ideólogo de todo esto”, ya que el presidente Javier Milei "no entiende un carajo de nada y está pirado".

En ese contexto, Mayans dijo que la Cámara de Diputados tiene que estar "acusando al presidente, a la hermana del presidente y al jefe de Gabinete ante el Senado para que nosotros examinemos el juicio político por la irresponsabilidad que tienen en el Gobierno".

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También cuestionó que el Gabinete haya salido a “apoyar al corrupto del jefe de Gabinete”, Manuel Adorni, y dijo que mientras esto sucedía "aparece esto de los créditos del Banco Nación, donde le dieron crédito preferencial a 50 funcionarios del Ejecutivo, un robo realmente".