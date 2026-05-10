Alerta sanitaria en un crucero: más de 100 contagios y operativo de emergencia en Estados Unidos

Las claves

Un crucero registró más de 100 casos de norovirus.

El barco pertenece a la empresa Princess Cruises.

La embarcación salió desde Fort Lauderdale.

Los afectados presentaron vómitos, fiebre y deshidratación.

El buque llegará este lunes a Puerto Cañaveral.

Autoridades sanitarias realizarán una inspección.

El episodio ocurre mientras continúa el operativo por el crucero con hantavirus.

Brote masivo de norovirus en un crucero que partió desde Florida

Al menos 102 pasajeros y 13 tripulantes de un crucero resultaron afectados por un brote de norovirus tras la salida de la embarcación desde Fort Lauderdale, en Florida.

El barco pertenece a la compañía Princess Cruises y transporta a más de 3.100 personas. Según confirmaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el brote comenzó el pasado 29 de abril.

Entre los síntomas detectados aparecen fiebre, vómitos y cuadros de deshidratación.

Qué medidas tomaron en el crucero afectado

Frente al aumento de casos, la empresa reforzó los protocolos de limpieza y suspendió distintas actividades grupales dentro del barco para intentar reducir la circulación del virus.

El crucero Caribbean Princess llegará este lunes a Puerto Cañaveral, donde autoridades sanitarias realizarán una inspección exhaustiva antes de autorizar una nueva salida.

La situación generó preocupación debido a la velocidad de propagación registrada dentro de la embarcación.

El caso ocurre mientras sigue el operativo por el crucero con hantavirus

El brote de norovirus coincidió con el operativo desplegado alrededor del crucero MV Hondius, que quedó fondeado frente a Tenerife luego de detectarse un brote de hantavirus.

Ese barco había partido desde Ushuaia el 1 de abril y transportaba turistas de 23 nacionalidades. Según informaron las autoridades, tres personas murieron y otras ocho resultaron contagiadas.

Equipos sanitarios y efectivos de la Guardia Civil española comenzaron el desembarco escalonado de pasajeros para avanzar con controles médicos y traslados preventivos.

Qué se sabe sobre el único argentino a bordo del MV Hondius

Entre los pasajeros afectados figura un ciudadano argentino que todavía permanece dentro del crucero MV Hondius.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el hombre sería trasladado hacia los Países Bajos junto a otros pasajeros neerlandeses.

Mientras tanto, ciudadanos españoles ya fueron evacuados y derivados a un hospital de Madrid para continuar bajo observación médica.