Fue a abortar y le dieron una virgen: denuncian obstáculos en hospitales públicos

Las claves

Una paciente denunció obstáculos antes de acceder a un aborto legal

Señalan consejerías que buscan persuadir y demorar decisiones

Organizaciones reportan más denuncias por dificultades de acceso

Profesionales advierten sobre protocolos que agregan pasos previos

Autoridades sostienen que cumplen con la normativa vigente

Un caso que expone tensiones en el sistema de salud

El testimonio de una mujer que acudió al Hospital Materno Infantil de San Isidro para interrumpir un embarazo puso en foco las dificultades que, según denuncias, persisten en la implementación de la ley de aborto en Argentina.

La paciente relató que, antes de acceder al procedimiento, fue derivada a una instancia de consejería donde asegura haber recibido intentos de persuasión para cambiar su decisión.

La ley y su aplicación

Desde la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, los centros de salud deben garantizar el acceso a la práctica dentro de un plazo determinado y sin obstáculos.

Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional Argentina advierten sobre barreras en la implementación, incluyendo falta de insumos, demoras y dificultades en la información disponible.

Consejerías bajo cuestionamiento

Uno de los puntos más señalados es la existencia de espacios de consejería que, según denuncias, no solo informan sino que buscan influir en la decisión de las pacientes.

Relatos coincidentes describen intervenciones con mensajes disuasivos, entrega de objetos simbólicos y referencias a consecuencias emocionales del aborto.

Protocolos y demoras

Profesionales de la salud señalaron la existencia de protocolos internos que agregan instancias previas al acceso al procedimiento. Según especialistas, estos pasos podrían contradecir el espíritu de la ley al introducir demoras y condiciones adicionales.

El marco legal establece que el consentimiento informado es suficiente para avanzar con la práctica, sin requisitos extra.

Postura oficial y contexto político

Desde el municipio sostienen que el sistema garantiza acompañamiento integral y acceso a la información dentro de la ley. No obstante, evitaron responder en detalle sobre algunos de los procedimientos denunciados.

El contexto nacional también influye: organizaciones reportan recortes en políticas públicas y dificultades en la distribución de insumos desde la llegada del gobierno de Javier Milei.

Impacto en el acceso al derecho

Especialistas advierten que las demoras y prácticas denunciadas pueden afectar el acceso efectivo al aborto legal, especialmente por los plazos establecidos en la normativa.

A pesar de esto, profesionales aseguran que continúan garantizando la práctica en muchos casos, aunque con mayores dificultades.