Todas las canciones dedicadas a Maradona en un libro entrañable

A casi cuatro años de su partida, Diego Armando Maradona sigue más vivo que nunca. Decir que ha dejado una huella imborrable dentro y fuera de la cancha no sería más que una definición incompleta sobre lo que fue su vida. Justamente, porque el astro argentino fue el hombre de las mil vidas. Y al ponernos a pensar en sus múltiples facetas, hay una ineludible: el Maradona musical. Por eso, Editorial El Ateneo acaba de lanzar Música de D10S, de Fabián Pico, un libro que reúne todas las canciones dedicadas a la persona que nos hizo -y nos hace- inmensamente felices. Si seguimos a Fito Páez, quien nos dice que el mundo cabe en una canción, bien podríamos imaginar ese bello destino también para Diego. Para alegría de los melómanos y futboleros, Maradona puede caber en una canción.

El periodista Fabián Pico nos entrega una investigación inédita en la que cuenta el vínculo íntimo de Diego con la música, su otra gran pasión después del fútbol, y nos ofrece un retrato único en el que narra la vida del ídolo en canciones. Esta es la historia de un jugador distinto que hizo arte con la pelota. Esto es Música de D10S.

Pico acompaña al lector en un viaje a través de diferentes experiencias musicales relacionadas y/o protagonizadas por Diego Maradona. Música de D10S es un libro sumamente atractivo porque, entre otras cosas, cuenta el trasfondo de las canciones vinculadas con Diego; cómo surgieron, cómo las recibió el 10, qué sintieron los autores al conocer al homenajeado, etc. Con este libro, el lector puede sumergirse, ni más ni menos, en la historia que está detrás de cada canción. Así, conocerá cómo nacieron y llegaron al astro argentino Me das cada día más, Maradó, La mano de Dios (imperdible el relato de su creador, Alejandro Romero, sobre el tema que más le gustaba a Maradona), Perdere l'amore, Yo te propongo, El baile de la gambeta, Todo por nada y Made in Argentina, entre otras memorables piezas musicales maradonianas.

La obra de Pico cuenta la vida de Maradona en canciones: sus logros, su vida personal, su vida profesional, sus triunfos, y sus momentos difíciles. También incluye comentarios y opiniones de diversos artistas y profesionales del mundo de las artes.

En el libro, las experiencias musicales con Maradona se dividen en cuatro categorías: letras que hablan directamente sobre él, artistas que lo mencionan, Maradona cantando y experiencias compartidas con otros músicos. Además, se encuentran organizadas por género musical: folk, cuarteto, urbano, rock, tango, cumbia y reggae. El libro también incluye una playlist para acompañar la lectura mediante un código QR.

En definitiva, Música de D10S es un homenaje hecho de homenajes; de aquellas canciones que acompañaron y celebraron a Maradona en los distintos momentos de su agitada y cautivante vida.

Solo resta agregar que pese al recuerdo permanente, la verdad se impone: te extrañamos, Diego. Mucho.