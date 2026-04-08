Paro de colectivos en el AMBA

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) realizará una retención de tareas a partir de la hora 0 del jueves, medida que afectará el servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El gremio resolvió avanzar con la protesta en aquellas empresas que no hayan pagado la totalidad de los haberes correspondientes al mes de marzo.

Según informaron desde el sindicato, la retención regirá hasta tanto las compañías regularicen el pago de salarios, lo que anticipa un jueves con menos frecuencias y mayores tiempos de espera en paradas y estaciones.

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La medida se da en un contexto en que las empresas vienen reclamando una actualización de los subsidios que reciben del Estado. Las compañías aseguran que el fuerte incremento del costo del gasoil y otros insumos, sumado al atraso en las compensaciones, vuelve “insostenible” la operatoria cotidiana.

En ese marco, las cámaras empresarias responsabilizan al Gobierno nacional por el atraso en los pagos y señalan que la falta de fondos derivó directamente en la imposibilidad de afrontar en término la liquidación completa de los sueldos. A su vez, advierten que, si no se modifica la estructura de subsidios, el sistema podría enfrentar nuevas interrupciones en las próximas semanas.

Con el objetivo de desactivar el conflicto, el Gobierno convocó para este jueves a las 10.30 a las empresas de transporte a una reunión en la Secretaría de Transporte. El encuentro buscará encontrar una salida que garantice tanto el pago de haberes como la continuidad del servicio en el AMBA.

Desde el Ejecutivo reconocen las tensiones en la cadena de pagos, pero remarcan que la actualización de subsidios se enmarca en una política más amplia de ordenamiento fiscal. En paralelo, se analiza algún esquema de emergencia que permita descomprimir la situación mientras se negocian nuevos parámetros para el financiamiento del transporte público.