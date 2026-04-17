Interna libertaria descontrolada: Lemoine y “Gordo Dan” se sacaron chispas en redes

Las claves

La interna libertaria escaló con un fuerte cruce en redes sociales

El conflicto se desató tras una causa judicial contra tuiteros

Se discute quién define la lealtad dentro del espacio

Referentes del oficialismo expusieron diferencias en público

La militancia digital quedó en el centro del debate político

La Justicia como detonante del conflicto

La interna de La Libertad Avanza sumó un nuevo episodio tras la citación a indagatoria de militantes digitales por una causa vinculada a presuntas amenazas contra Sebastián Pareja.

El caso generó repercusiones inmediatas dentro del oficialismo, especialmente en redes sociales, donde la discusión escaló rápidamente.

Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé. https://t.co/vALNVKqnKJ — Lilia Lemoine ? (@lilialemoine) April 17, 2026

Cruce directo en redes sociales

La diputada Lilia Lemoine cuestionó públicamente a quienes no respaldan a Pareja y planteó una línea de alineamiento dentro del espacio.

La respuesta llegó desde Daniel Parisini, quien rechazó esa postura y negó que alguien tenga autoridad para definir pertenencias dentro del movimiento.

“Esto no es el Congreso. No pasarás”

Lealtad, liderazgo y autoridad en debate

El intercambio expuso una discusión de fondo: quién establece los criterios de lealtad dentro del oficialismo. Mientras algunos sectores se alinean con el armado político cercano a Karina Milei, otros cuestionan ese esquema.

La disputa dejó en evidencia tensiones sobre el liderazgo y la organización interna del espacio.

“Nadie tiene la lapicera para repartir pertenencias”.

La militancia digital bajo la lupa

El conflicto también puso en foco el rol de los militantes en redes sociales. Lo que antes era presentado como parte de la estrategia política ahora aparece como un problema a gestionar.

La causa judicial abrió un debate sobre los límites de esa militancia y el respaldo político que recibe.

Capaz que compartir espacio con Rebord te nubló las ideas

Una interna cada vez más visible

El enfrentamiento entre referentes libertarios no quedó en privado y se desarrolló públicamente, reflejando una fractura que ya no se oculta.

Las distintas posiciones dentro del espacio muestran que la disputa no es solo discursiva, sino también estratégica.