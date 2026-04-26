“Se van a disparar algunos tiros”: La "premonición" de la vocera de la Casa Blanca

Las claves
- La vocera de la Casa Blanca habló de “tiros” antes del evento
- La frase fue interpretada como metáfora política en su momento
- Horas después ocurrió un incidente armado en el hotel
- Trump fue evacuado por el Servicio Secreto
- No se registraron personas heridas en el salón principal
- Un sospechoso armado fue detenido en el lugar
- La frase se viralizó tras el episodio
- La investigación continúa en curso
Parece que la llamada se cortó a propósito, ya q la reportera insinuó un ataque de falsa bandera...— Tony Venet (@TonyVenet274186) April 26, 2026
Aishah Hasnie de Fox News:
“El esposo de Karoline Leavitt se inclinó y me dijo justo cuando comenzaba la cena de corresponsales de la Casa Blanca: ‘Tienes que tener mucho cuidado’” pic.twitter.com/e8mNvbugV1
La casualidad que hace ruido
La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, realizó una declaración horas antes del evento donde participaba el presidente Donald Trump, en la previa de la cena de corresponsales.
En una entrevista televisiva, afirmó: “Él está listo para la batalla. Os puedo decir que su discurso de esta noche será un clásico Donald Trump: será gracioso, entretenido y se dispararán algunos tiros”.
En ese momento, la expresión fue entendida como una metáfora política.
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El contexto del evento en Washington
La declaración se dio antes de la tradicional cena de corresponsales, un evento que reúne a periodistas, funcionarios y figuras políticas en la capital estadounidense.
Más tarde, durante el desarrollo del encuentro, un operativo de seguridad se activó tras la detección de un hombre armado intentando ingresar al edificio.
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El operativo de seguridad y la evacuación
Ante la amenaza, agentes del Servicio Secreto evacuaron al presidente y a parte del gabinete. La intervención evitó que el individuo accediera al salón principal.
El sospechoso fue detenido en el lugar y no se registraron heridos dentro del evento.
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El impacto de la frase tras el incidente
Tras el episodio, la declaración de Leavitt comenzó a circular en redes sociales por la coincidencia temporal con los hechos ocurridos.
La frase, originalmente vinculada al tono del discurso presidencial, tomó una nueva lectura luego del intento de irrupción armada.
Karoline Leavitt to Fox before the WHCD event: There will be some shots fired tonight pic.twitter.com/vcVfZxYoat— Acyn (@Acyn) April 26, 2026
Investigación en curso
Las autoridades trabajan para determinar las motivaciones del sospechoso y reconstruir el ingreso al perímetro de seguridad.
El caso quedó bajo análisis de organismos federales en Estados Unidos, en el marco de la investigación del incidente ocurrido durante el evento oficial.