“Se van a disparar algunos tiros”: La "premonición" de la vocera de la Casa Blanca

Las claves

La vocera de la Casa Blanca habló de “tiros” antes del evento

La frase fue interpretada como metáfora política en su momento

Horas después ocurrió un incidente armado en el hotel

Trump fue evacuado por el Servicio Secreto

No se registraron personas heridas en el salón principal

Un sospechoso armado fue detenido en el lugar

La frase se viralizó tras el episodio

La investigación continúa en curso

Parece que la llamada se cortó a propósito, ya q la reportera insinuó un ataque de falsa bandera...

Aishah Hasnie de Fox News:

“El esposo de Karoline Leavitt se inclinó y me dijo justo cuando comenzaba la cena de corresponsales de la Casa Blanca: ‘Tienes que tener mucho cuidado’” pic.twitter.com/e8mNvbugV1 — Tony Venet (@TonyVenet274186) April 26, 2026

La casualidad que hace ruido

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, realizó una declaración horas antes del evento donde participaba el presidente Donald Trump, en la previa de la cena de corresponsales.

En una entrevista televisiva, afirmó: “Él está listo para la batalla. Os puedo decir que su discurso de esta noche será un clásico Donald Trump: será gracioso, entretenido y se dispararán algunos tiros”.

En ese momento, la expresión fue entendida como una metáfora política.

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El contexto del evento en Washington

La declaración se dio antes de la tradicional cena de corresponsales, un evento que reúne a periodistas, funcionarios y figuras políticas en la capital estadounidense.

Más tarde, durante el desarrollo del encuentro, un operativo de seguridad se activó tras la detección de un hombre armado intentando ingresar al edificio.

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El operativo de seguridad y la evacuación

Ante la amenaza, agentes del Servicio Secreto evacuaron al presidente y a parte del gabinete. La intervención evitó que el individuo accediera al salón principal.

El sospechoso fue detenido en el lugar y no se registraron heridos dentro del evento.

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El impacto de la frase tras el incidente

Tras el episodio, la declaración de Leavitt comenzó a circular en redes sociales por la coincidencia temporal con los hechos ocurridos.

La frase, originalmente vinculada al tono del discurso presidencial, tomó una nueva lectura luego del intento de irrupción armada.

Karoline Leavitt to Fox before the WHCD event: There will be some shots fired tonight pic.twitter.com/vcVfZxYoat — Acyn (@Acyn) April 26, 2026

Investigación en curso

Las autoridades trabajan para determinar las motivaciones del sospechoso y reconstruir el ingreso al perímetro de seguridad.

El caso quedó bajo análisis de organismos federales en Estados Unidos, en el marco de la investigación del incidente ocurrido durante el evento oficial.