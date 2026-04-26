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Disparos en la gala de Trump con periodistas: quién es el maestro acusado del tiroteo

Un episodio de extrema tensión sacudió uno de los eventos más exclusivos del calendario político estadounidense. Un hombre armado irrumpió en el hotel donde se desarrollaba la tradicional cena, generando momentos de desconcierto, evacuación y un fuerte operativo de seguridad.

26 de abril de 2026 - 10:00

Las claves

  • Un hombre de 31 años fue detenido tras irrumpir armado en un hotel en Washington
  • Ocurrió durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca
  • Portaba escopeta, pistola y cuchillos
  • Trabajaba como maestro en California
  • Formación en ingeniería y computación
  • No se registraron víctimas fatales
  • Investigación en curso sin motivación confirmada

¿Quién es el sospechoso del tiroteo en Washington?

El hombre identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, resultó detenido luego de protagonizar un episodio armado en el hotel Hilton de Washington, donde se realizaba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, evento al que asistía el presidente Donald Trump.

Según información oficial, se trata de un docente residente en Torrance, California, una ciudad ubicada al sur de Los Ángeles. En redes sociales, figuraba como profesor en programas educativos personalizados orientados a estudiantes.

Formación académica y perfil profesional

De acuerdo a sus perfiles públicos, Allen contaba con estudios en ingeniería y un máster en ciencias de la computación finalizado en 2025. Además de su rol como educador, desarrollaba videojuegos y se describía como “maestro, desarrollador de videojuegos, científico e ingeniero”.

Durante diciembre de 2024, recibió un reconocimiento como “maestro del mes” dentro de la institución educativa en la que trabajaba.

Cómo ocurrió el incidente durante la cena

El hecho tuvo lugar mientras se desarrollaba la cena de gala con presencia de periodistas, funcionarios y figuras públicas. Testigos relataron momentos de confusión tras escucharse disparos provenientes del área de acceso.

“Ni de lejos se había llegado a acercar a las puertas del salón de baile”, afirmó el presidente Trump tras el episodio.

Las imágenes de seguridad muestran al sospechoso ingresando al lobby y el posterior accionar de las fuerzas de seguridad.

El operativo y la detención

El atacante portaba una escopeta de caza, una pistola y varios cuchillos. Según reportes policiales, actuó solo y no existen indicios de cómplices.

Durante el enfrentamiento, un agente recibió un impacto en su chaleco antibalas. El sospechoso resultó reducido y trasladado bajo custodia. Las autoridades indicaron que no representa un peligro actual para la población.

Investigación en curso

Hasta el momento, no se determinó el motivo del ataque. Las autoridades trabajan para reconstruir los movimientos previos del sospechoso y cómo logró ingresar armado al hotel.

“Va a pasar su vida en prisión porque si sale en 10, 15 años, va a intentarlo de nuevo. Es una persona enferma”, expresó Trump al referirse al detenido.



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