Disparos en la gala de Trump con periodistas: quién es el maestro acusado del tiroteo

Las claves

Un hombre de 31 años fue detenido tras irrumpir armado en un hotel en Washington

Ocurrió durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca

Portaba escopeta, pistola y cuchillos

Trabajaba como maestro en California

Formación en ingeniería y computación

No se registraron víctimas fatales

Investigación en curso sin motivación confirmada

¿Quién es el sospechoso del tiroteo en Washington?

El hombre identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, resultó detenido luego de protagonizar un episodio armado en el hotel Hilton de Washington, donde se realizaba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, evento al que asistía el presidente Donald Trump.

Según información oficial, se trata de un docente residente en Torrance, California, una ciudad ubicada al sur de Los Ángeles. En redes sociales, figuraba como profesor en programas educativos personalizados orientados a estudiantes.

“Shots fired,” screamed the Secret Service agents.



President Trump and Cabinet members were escorted out of the main ballroom by the Secret Service and the U.S. Marshals. pic.twitter.com/s1ikd8tun8 — The Washington Times (@WashTimes) April 26, 2026

Formación académica y perfil profesional

De acuerdo a sus perfiles públicos, Allen contaba con estudios en ingeniería y un máster en ciencias de la computación finalizado en 2025. Además de su rol como educador, desarrollaba videojuegos y se describía como “maestro, desarrollador de videojuegos, científico e ingeniero”.

Durante diciembre de 2024, recibió un reconocimiento como “maestro del mes” dentro de la institución educativa en la que trabajaba.

Alright. I'll be THAT guy.



In the room before the panic we clearly hear 5 shots. The video Trump posted shows him run through, agents drew guns.



Cole Tomas Allen had a makeshift shotgun, not an automatic rifle. The shots were the agents.



Agents shoot center mass. Something… pic.twitter.com/ELQBVu9HFL — Patrick L Riley (@Acquired_Savant) April 26, 2026

Cómo ocurrió el incidente durante la cena

El hecho tuvo lugar mientras se desarrollaba la cena de gala con presencia de periodistas, funcionarios y figuras públicas. Testigos relataron momentos de confusión tras escucharse disparos provenientes del área de acceso.

“Ni de lejos se había llegado a acercar a las puertas del salón de baile”, afirmó el presidente Trump tras el episodio.

Las imágenes de seguridad muestran al sospechoso ingresando al lobby y el posterior accionar de las fuerzas de seguridad.

? ERIKA KIRK KNEW!? ?

Watch her eyes very close just monents before Secret Service rushes president Trump?

5th Assisanation attempt on president Donald Trump! pic.twitter.com/OSehzRdVOo — In2ThinAir (@In2ThinAir) April 26, 2026

El operativo y la detención

El atacante portaba una escopeta de caza, una pistola y varios cuchillos. Según reportes policiales, actuó solo y no existen indicios de cómplices.

Durante el enfrentamiento, un agente recibió un impacto en su chaleco antibalas. El sospechoso resultó reducido y trasladado bajo custodia. Las autoridades indicaron que no representa un peligro actual para la población.

President Trump and Vice President JD Vance were rushed off the stage after shots were fired at the White House Correspondents’ Dinner.#news pic.twitter.com/YQuG8gzTMf — MS NOW (@MSNOWNews) April 26, 2026

Investigación en curso

Hasta el momento, no se determinó el motivo del ataque. Las autoridades trabajan para reconstruir los movimientos previos del sospechoso y cómo logró ingresar armado al hotel.

“Va a pasar su vida en prisión porque si sale en 10, 15 años, va a intentarlo de nuevo. Es una persona enferma”, expresó Trump al referirse al detenido.