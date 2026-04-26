Disparos en la gala de Trump con periodistas: quién es el maestro acusado del tiroteo

Las claves
- Un hombre de 31 años fue detenido tras irrumpir armado en un hotel en Washington
- Ocurrió durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca
- Portaba escopeta, pistola y cuchillos
- Trabajaba como maestro en California
- Formación en ingeniería y computación
- No se registraron víctimas fatales
- Investigación en curso sin motivación confirmada
¿Quién es el sospechoso del tiroteo en Washington?
El hombre identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, resultó detenido luego de protagonizar un episodio armado en el hotel Hilton de Washington, donde se realizaba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, evento al que asistía el presidente Donald Trump.
Según información oficial, se trata de un docente residente en Torrance, California, una ciudad ubicada al sur de Los Ángeles. En redes sociales, figuraba como profesor en programas educativos personalizados orientados a estudiantes.
“Shots fired,” screamed the Secret Service agents.— The Washington Times (@WashTimes) April 26, 2026
President Trump and Cabinet members were escorted out of the main ballroom by the Secret Service and the U.S. Marshals. pic.twitter.com/s1ikd8tun8
Formación académica y perfil profesional
De acuerdo a sus perfiles públicos, Allen contaba con estudios en ingeniería y un máster en ciencias de la computación finalizado en 2025. Además de su rol como educador, desarrollaba videojuegos y se describía como “maestro, desarrollador de videojuegos, científico e ingeniero”.
Durante diciembre de 2024, recibió un reconocimiento como “maestro del mes” dentro de la institución educativa en la que trabajaba.
Alright. I'll be THAT guy.— Patrick L Riley (@Acquired_Savant) April 26, 2026
In the room before the panic we clearly hear 5 shots. The video Trump posted shows him run through, agents drew guns.
Cole Tomas Allen had a makeshift shotgun, not an automatic rifle. The shots were the agents.
Agents shoot center mass. Something… pic.twitter.com/ELQBVu9HFL
Cómo ocurrió el incidente durante la cena
El hecho tuvo lugar mientras se desarrollaba la cena de gala con presencia de periodistas, funcionarios y figuras públicas. Testigos relataron momentos de confusión tras escucharse disparos provenientes del área de acceso.
“Ni de lejos se había llegado a acercar a las puertas del salón de baile”, afirmó el presidente Trump tras el episodio.
Las imágenes de seguridad muestran al sospechoso ingresando al lobby y el posterior accionar de las fuerzas de seguridad.
? ERIKA KIRK KNEW!? ?— In2ThinAir (@In2ThinAir) April 26, 2026
Watch her eyes very close just monents before Secret Service rushes president Trump?
5th Assisanation attempt on president Donald Trump! pic.twitter.com/OSehzRdVOo
El operativo y la detención
El atacante portaba una escopeta de caza, una pistola y varios cuchillos. Según reportes policiales, actuó solo y no existen indicios de cómplices.
Durante el enfrentamiento, un agente recibió un impacto en su chaleco antibalas. El sospechoso resultó reducido y trasladado bajo custodia. Las autoridades indicaron que no representa un peligro actual para la población.
President Trump and Vice President JD Vance were rushed off the stage after shots were fired at the White House Correspondents’ Dinner.#news pic.twitter.com/YQuG8gzTMf— MS NOW (@MSNOWNews) April 26, 2026
Investigación en curso
Hasta el momento, no se determinó el motivo del ataque. Las autoridades trabajan para reconstruir los movimientos previos del sospechoso y cómo logró ingresar armado al hotel.
“Va a pasar su vida en prisión porque si sale en 10, 15 años, va a intentarlo de nuevo. Es una persona enferma”, expresó Trump al referirse al detenido.
Something I noticed even before coming into the #WHCADinner was that the security was only outside the ballroom inside, not outside the building. So the entrance of the building did not have a security machine only guards, you only went through the screening before the ballroom.… pic.twitter.com/EnjvpJJvRq— Leonardo Feldman (@LeoFeldmanNEWS) April 26, 2026