Trump ordena “disparar a matar” en Ormuz y escala la tensión con Irán

Las claves

Trump ordenó “tirar a matar” a barcos que coloquen minas en el estrecho de Ormuz.

Washington asegura tener “control total” del paso estratégico.

Irán respondió con ataques y captura de buques en la zona.

El precio del petróleo superó los 100 dólares por barril.

Siguen sin avances claros en negociaciones entre ambos países.

Escalada militar en un punto clave del comercio mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar el tono contra Irán con una orden directa a la Armada: “tirar a matar” a cualquier embarcación que instale minas en el estrecho de Ormuz. Este paso marítimo resulta clave, ya que por allí circula cerca de una quinta parte de los hidrocarburos del planeta.

En un mensaje difundido en su red social, el mandatario también aseguró que su país mantiene el “control total” de la zona y afirmó que “ningún barco puede entrar o salir sin la aprobación de la Armada de Estados Unidos”. Según agregó, esa situación se sostendrá “hasta que Irán esté en condiciones de hacer un trato”.

Choques en el mar y tensión creciente

La respuesta iraní no tardó en llegar. La Guardia Revolucionaria llevó adelante ataques contra tres buques en el estrecho, con la captura de dos de ellos tras intentar cruzar sin autorización. Estos episodios se interpretan como reacción a maniobras recientes de fuerzas estadounidenses en el océano Índico.

Durante la misma jornada, el Pentágono informó sobre la detención de un buque cisterna sancionado que transportaba petróleo iraní. En paralelo, el precio del crudo volvió a superar la barrera de los 100 dólares, reflejando el impacto inmediato del conflicto en los mercados internacionales.

Incertidumbre política y negociaciones en pausa

Trump también se refirió a la situación interna de Irán con una frase contundente: “¡A Irán le está costando muchísimo averiguar quién es su líder!” y añadió: “¡Simplemente no lo saben!”. El mandatario atribuyó esa situación a disputas entre sectores de “línea dura” y “moderados”.

Mientras tanto, no existe una fecha definida para retomar las conversaciones entre ambos países. La suspensión de una nueva ronda de diálogo, que iba a realizarse en Pakistán, se vinculó tanto al silencio iraní como a dificultades para identificar interlocutores válidos.

Presión internacional y señales desde Israel

Desde Israel, el ministro de Defensa expresó que su gobierno espera “el permiso” de Washington para “reanudar la guerra contra Irán”. También afirmó que buscan “completar la eliminación de la dinastía Jameneí” y planteó la intención de “devolver a Irán a la Edad de Piedra y de oscuridad con la destrucción de las principales instalaciones de energía y electricidad y de la infraestructura económica nacional”.

Estas declaraciones se suman a otras advertencias recientes del propio Trump, quien habló de consecuencias extremas si no se alcanza un acuerdo con Teherán.