Oposición fragmentada: sigue la interna del PJ a pesar de la lista única

Wado de Pedro considera “no lógico” que Kicillof no apoye a Cristina Kirchner para presidir el PJ. Destaca la importancia de la gestión de Kicillof, pero critica su falta de apoyo al espacio. De Pedro expresa su dolor por la ingratitud de Kicillof hacia Cristina Kirchner. Referentes del ultracristinismo también manifestaron su descontento por la postura del gobernador.

La crítica de Wado de Pedro

El senador nacional de Unión por la Patria y número dos de La Cámpora, Eduardo “Wado” de Pedro, manifestó que “no es lógico” el silencio del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, respecto a la candidatura de Cristina Kirchner para liderar el Partido Justicialista. Aunque reconoció el esfuerzo de Kicillof en su gestión al frente de la provincia más grande de Argentina, expresó su desconcierto por la falta de apoyo de este hacia una figura del mismo espacio político. “Me deja con desconcierto. Si me preguntás por qué pasa esto, no lo sé. No lo puedo entender”, comentó De Pedro en una entrevista radial. Sin embargo, rápidamente criticó que “lo que no es lógico es que no acompañe a uno del espacio nuestro con una declaración, porque me parece que se perjudica él”.

Sentimientos encontrados

De Pedro lamentó la situación, señalando: "¿Qué está pasando que algo de sentido común no está sucediendo?”. Aseguró que Kicillof muestra ingratitud hacia Cristina Kirchner, quien lo apoyó y protegió a lo largo de su carrera política. El senador también expresó que le gustaría que Kicillof se manifestara a favor de Cristina, “hasta por una cuestión sentimental”, ya que siente que su silencio no le hace bien como persona. A pesar de que las elecciones en el PJ no se llevarán a cabo debido a un fallo judicial, lo que deja a Cristina Kirchner en una posición favorable para presidir el partido, el entorno de la ex presidenta se mostró decepcionado por la falta de respaldo de Kicillof.

Reacciones dentro del PJ

El exministro de Interior, en un evento en Avellaneda, se refirió al “dolor” que siente por “los oportunistas” que ignoran la interna del PJ, en una crítica que pareció estar dirigida a Kicillof. Otros referentes del ultracristinismo, como el senador Oscar Parrilli, también cuestionaron el silencio del gobernador, sumándose a la indignación de figuras como Anabel Fernández Sagasti, Teresa García y Mayra Mendoza. Máximo Kirchner, al ser consultado sobre una posible candidatura presidencial de Kicillof para 2027, expresó que su perspectiva había cambiado, mencionando: "Alguien que no puede decidir entre Quintela y Cristina me obliga a revaluar las cosas". Por su parte, Cristina Kirchner, en un acto, criticó a “los Poncio Pilatos y los Judas” del peronismo, sugiriendo que el gobernador se comporta como un traidor.