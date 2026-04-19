Día de San Expedito, santo de las causas urgentes: historia, significado y por qué miles lo veneran cada 19 de abril

Las claves

San Expedito es reconocido como el santo de las causas urgentes dentro de la tradición católica.

Su figura está asociada a decisiones rápidas y a la acción inmediata ante situaciones difíciles.

Es especialmente venerado en Argentina, donde convoca a miles de fieles.

Se lo invoca ante conflictos personales, laborales, económicos o de salud.

Su devoción creció con fuerza pese a debates sobre su reconocimiento histórico.

Quién fue San Expedito

San Expedito es una figura asociada a los primeros siglos del cristianismo. Según la tradición, fue un comandante del ejército romano durante el imperio de Diocleciano.

Tras convertirse al cristianismo en un contexto de persecución, fue condenado a muerte por su fe. Su ejecución lo convirtió en mártir, lo que dio origen a su posterior veneración dentro de la Iglesia.

Por qué es el santo de las causas urgentes

El nombre “Expedito” proviene del latín y significa rápido o inmediato. La tradición señala que, al momento de su conversión, rechazó postergar la decisión.

Un relato simbólico cuenta que un cuervo intentó convencerlo de dejarlo “para mañana”, pero él respondió “hoy”. Esa escena consolidó su imagen como el santo al que se recurre cuando se necesita una solución sin demoras.

Qué se le pide y cómo se lo invoca

San Expedito es invocado en situaciones urgentes, especialmente ante problemas económicos, conflictos familiares, laborales o judiciales. También es considerado protector de estudiantes, jóvenes y personas enfermas.

En su día, los fieles suelen acercarse a iglesias o santuarios, encender velas y realizar promesas. La oración es una de las formas más extendidas de devoción:

“Mi San Expedito de las causas justas y urgentes, intercede por mí junto a Nuestro Señor Jesucristo, para que venga en mi socorro en esta hora de aflicción y desesperanza.

Mi San Expedito tú que eres el Santo guerrero. Tú que eres el Santo de los afligidos. Tú que eres el Santo de los desesperados. Tú que eres el Santo de las causas urgentes, protégeme, ayúdame, otorgándome: fuerza, coraje y serenidad. ¡Atiende mi pedido!

Mi San Expedito, ayúdame a superar estas horas difíciles, protégeme de todos los que puedan perjudicarme, protege a mi familia, atiende mi pedido con urgencia. Devuélveme la Paz y la tranquilidad.

¡Mi San Expedito! Estaré agradecido por el resto de mi vida y propagaré tu nombre a todos los que tienen Fe.”

Una devoción muy extendida en Argentina

Aunque su figura genera debates dentro de la Iglesia por la escasez de registros históricos, su popularidad no dejó de crecer.

En Argentina, cada 19 de abril miles de personas participan de celebraciones y peregrinaciones, especialmente en Buenos Aires, donde su culto tiene una fuerte presencia.