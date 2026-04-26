Murió Adolfo Aristarain: el cine pierde a un gigante que marcó época

Las claves

Murió Adolfo Aristarain a los 82 años en Buenos Aires

La noticia fue confirmada por la Academia de Cine español

Recibió la Medalla de Oro 2024 por su trayectoria

Dirigió películas icónicas del cine argentino

Ganó premios Goya por su trabajo

Trabajó con figuras clave del cine nacional e internacional

Murió Adolfo Aristarain: una figura clave del cine argentino y español

El director Adolfo Aristarain murió a los 82 años en Buenos Aires, en una noticia que generó impacto en el mundo cultural. La confirmación llegó por parte de la Academia de Cine español, que destacó su relevancia dentro de la historia del cine en español.

El realizador dejó una filmografía considerada esencial y una trayectoria que lo ubicó entre los nombres más influyentes del cine argentino y su vínculo con la industria española.

Despedimos a Adolfo Aristarain, director, guionista y referente de un cine de fuerte impronta autoral, mirada crítica y proyección internacional. Acompañamos a su familia, amistades y a toda la comunidad cinematográfica en este momento de dolor. pic.twitter.com/0oxS1Y4H1b — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) April 26, 2026

Reconocimiento internacional y una carrera destacada

En 2024, Aristarain recibió la Medalla de Oro de la Academia de Cine, convirtiéndose en el primer director argentino en obtener esa distinción. El reconocimiento destacó su aporte decisivo al desarrollo del cine en español.

Durante su carrera también obtuvo premios Goya, entre ellos el de Mejor Película Iberoamericana por “Un lugar en el mundo” y el de Mejor Guion Adaptado por “Lugares comunes”.

Al recibir la Medalla de Oro, expresó: “El cine es un oficio despiadadamente traidor para quien lo ejerce. Aunque uno intente esconder lo que uno es, tarde o temprano el director desnuda su alma sin quererlo en primer plano. El cine que uno hace es lo que uno es”.

Se acaba de ir uno de los directores de cine más importantes e influyentes de nuestro país, Adolfo Aristarain. No sé qué pasó este mes, pero pareciera que un ser superior estuviera en contra del cine argentino, o tal vez quisiera despertarlo llevándose a nuestras leyendas pic.twitter.com/mZPb4xRLMP — Der Fumas (@ferdumas) April 26, 2026

Sus comienzos y formación en la industria

Aristarain nació en 1943 en el barrio porteño de Parque Chas y desarrolló una carrera construida desde distintos roles dentro del cine. Se desempeñó como meritorio, sonidista, montador y asistente de producción y dirección.

También participó como actor en “Dar la cara”, dirigida por José Martínez Suárez. Su paso por España durante siete años resultó clave, donde trabajó con Mario Camus y colaboró con figuras internacionales como Sergio Leone, Lewis Gilbert y Gordon Flemyng.

hoy miré Tiempo de revancha (1981), una película de Adolfo Aristarain. no hay que ser cagones, hay que poder mirarse al espejo. pic.twitter.com/yE3wZzpCn8 — meli ?️ (@bookishmeli) July 14, 2025

Influencias, estilo y mirada artística

El director se definía como un autodidacta apasionado por el cine desde joven. Según relató, asistía diariamente a salas para ver “dos o tres películas” luego del colegio.

Entre sus influencias se encontraban John Ford y Alfred Hitchcock, elementos que marcaron su estilo narrativo. Sus historias se caracterizaron por una mirada profunda, con fuerte presencia de conflictos humanos y sociales.

In memoriam: Adolfo Aristarain pic.twitter.com/8HUieJyqnf — Carteles de Cine (@carteles) April 26, 2026

Las películas que marcaron su legado

Su obra incluye títulos que forman parte del cine argentino:

“Tiempo de revancha”

“Un lugar en el mundo”

“La ley de la frontera”

“Martín (Hache)”

“Lugares comunes”

“Roma”

En sus producciones trabajó con actores y actrices como Federico Luppi, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Eusebio Poncela, Aitana Sánchez-Gijón, Cecilia Roth, Juan Diego Botto y Susú Pecoraro.

El propio Aristarain destacó la importancia de los intérpretes al afirmar que sin ellos “hubiera sido imposible hacer películas”.

? Un 17 de abril de 1997 se estrenaba Martín (Hache) de Adolfo Aristarain pic.twitter.com/h76s2jYW6P — El videoclub argento (@videoclubarg) April 17, 2026

Un recorrido marcado por decisiones personales

En distintas entrevistas, el director relató que su vínculo con el cine surgió luego de abandonar la idea de convertirse en trompetista, una opción que consideró durante años antes de dedicarse de lleno al mundo audiovisual.

Su carrera también estuvo atravesada por colaboraciones con la guionista Kathy Saavedra, a quien reconoció por aportar equilibrio a sus historias y evitar excesos emocionales.