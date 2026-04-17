Las claves

La actividad digital asociada al presidente muestra una fuerte contracción en la red X

El ecosistema libertario crece en volumen de publicaciones pero se concentra hacia el debate interno

La percepción del presidente varía según el tema: economía más favorable que política

La guerra internacional se vuelve un eje viral con fuerte presencia del mandatario en la conversación

La oposición mantiene menor volumen de interacción pero empata en discusiones económicas clave

Caída de centralidad digital: Milei pierde peso en X

El último informe de QSocial Big Data a través de su sistema QMonitor muestra un cambio significativo en el mapa de la conversación digital argentina. Javier Milei pasó de 3,1 millones de acciones mensuales en diciembre de 2023 a 400.000 en marzo de 2026 dentro de X (social network).

La caída del 87% en 27 meses marca un punto de inflexión: la plataforma que funcionó como principal canal de amplificación política del presidente deja de ocupar ese rol dominante.

Reconfiguración del ecosistema libertario en redes

El informe señala que, aunque la actividad de influenciadores oficialistas crece en volumen, su objetivo principal ya no es la expansión del electorado, sino la consolidación interna.

Las publicaciones se orientan a reforzar identidad política y responder a adversarios, lo que reduce la capacidad de expansión hacia nuevas audiencias dentro del ecosistema digital.

Economía versus política: dos climas digitales opuestos

El análisis detecta una diferencia clave en la percepción del mandatario según el tema de conversación. En el terreno económico, el sentimiento digital es mayoritariamente positivo, impulsado por indicadores y narrativas de gestión.

En contraste, en la conversación política predomina una carga negativa, asociada a disputas, controversias y discusiones de agenda pública cotidiana.

Guerra internacional y viralidad política

Uno de los fenómenos más relevantes del informe es el impacto del conflicto internacional en la conversación local. La guerra en Medio Oriente aparece como uno de los temas más virales, con fuerte presencia del presidente en las menciones.

Cuando su figura se integra a ese debate, los niveles de negatividad en la conversación aumentan de manera significativa, evidenciando la personalización del análisis político en redes.

Batalla de distribución: oficialismo versus oposición

El informe también describe una asimetría en la circulación del contenido político. Los espacios oficialistas duplican en volumen de interacciones a los opositores, apoyados en estructuras organizadas y estrategias digitales coordinadas.

Sin embargo, en el terreno económico la diferencia se reduce, donde el intercambio de opiniones se equilibra a partir de formatos basados en testimonios personales.

El dólar desaparece del centro de la conversación

Un dato relevante del análisis es la baja presencia del dólar en la agenda digital, con apenas menciones registradas en el período analizado. Esto no implica desaparición del tema económico, sino un cambio en los ejes de discusión hacia otros indicadores de estabilidad.